باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک وسیله نقلیه در شهر غزه، جنبش حماس اعلام کرد که این «نقض آشکار توافق آتش‌بس» را محکوم می‌کند.

حماس در بیانیه‌ای که در تلگرام به اشتراک گذاشته شد، گفت: «این جنایت بار دیگر تأکید می‌کند که اشغالگران عمداً به دنبال تضعیف و خرابکاری در توافق آتش‌بس از طریق نقض‌های فزاینده و مداوم خود هستند.»

این جنبش از میانجیگران توافق آتش‌بس و کشور‌های ضامن آن خواست تا فوراً «برای مهار» رژیم صهیونیستی که «به تعهدات خود ذیل این توافق بی‌توجهی کرده و به دنبال تضعیف و نابودی آن است» اقدام کنند.

ساعتی پیش، خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که یک پهپاد اسرائیلی در غرب شهر غزه به یک وسیله نقلیه برخورد کرده و منجر به تلفات شده است.

در ادامه، یک مقام صهیونیست مدعی شد که فرمانده‌ای فلسطینی به نام «رعد سعد» به همراه سه نفر دیگر در این حمله به شهادت رسیده است.

شایان ذکر است که حماس در بیانیه خود این ادعا را تایید یا رد نکرده است.

منبع: الجزیره