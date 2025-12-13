دو پرواز ورودی به فرودگاه پایتخت نروژ پس از پرواز یک پهپاد در نزدیکی فرودگاه، موقتاً تغییر مسیر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - به گزارش شبکه تلویزیونی NRK، دو پرواز ورودی به فرودگاه اسلو روز شنبه پس از پرواز یک پهپاد در نزدیکی فرودگاه، موقتاً تغییر مسیر دادند.

رونه ایساکسن، مدیر عملیات هوایی گفت که دو هواپیما که به فرودگاه نزدیک می‌شدند، به دلیل فعالیت پهپاد در نزدیکی گاردرموئن به باند دیگری هدایت شدند.

پلیس اعلام کرد که با هدایت کننده پهپاد در تماس هستند و کنترل پهپاد و اپراتور آن را به دست گرفته‌اند. انتظار می‌رود مقامات با ادامه تحقیقات، اطلاعات بیشتری ارائه دهند.

کارولین پدرسن، مسئول مطبوعاتی آوینور به این شبکه تلویزیونی گفت که پهپاد در نزدیکی باند غربی مشاهده شده است و باعث شده است که مقامات فرودگاه به پلیس اطلاع دهند.

پدرسن گفت: «این به این معنی بود که ما دو هواپیمای ورودی را به باند دیگری هدایت کردیم.» او افزود که از آن زمان ترافیک هوایی به حالت عادی بازگشته و «هیچ حادثه بزرگی رخ نداده است.»

پدرسن خاطرنشان کرد که یک منطقه ممنوعه پنج کیلومتری (۳.۱ مایلی) در اطراف فرودگاه اسلو وجود دارد و هر زمان که پهپادی در این منطقه شناسایی شود، به پلیس اطلاع داده می‌شود و افزود که هنوز مشخص نیست پهپاد چقدر به باند فرودگاه نزدیک بوده است.

در ماه‌های اخیر شاهد پهپاد‌هایی بوده‌ایم که گفته می‌شود به روسیه مرتبط هستند و حریم هوایی لهستان و رومانی را نقض می‌کنند، فرودگاه‌ها و سایت‌های نظامی را مختل می‌کنند، در حالی که روسیه هرگونه دخالتی را رد می‌کند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: پهپاد ناشناس ، جنگ اوکراین
ترامپ: تایلند و کامبوج توافق کرده‌اند که درگیری را متوقف کنند