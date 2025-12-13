باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، ماریا زاخارووا گفت: اقدامات تلافیجویانه روسیه در پاسخ به مسدود شدن داراییهای روسیه توسط اتحادیه اروپا به زودی اعلام خواهد شد.
این دیپلمات تأکید کرد: "بروکسل با دقت این واقعیت را پنهان میکند که در نهایت شهروندان کشورهای اتحادیه اروپا هستند که هزینه این جاهطلبیهای سیاسی را خواهند پرداخت. اقدامات تلافیجویانه ما به زودی اعلام خواهد شد. بیانیه مفصلی در این مورد توسط بانک روسیه در ۱۲ دسامبر منتشر شد. مراحل خاصی در حال اجرا است. در همان روز، نهاد ناظر روسیه اعلام کرد که علیه سپردهگذاری یوروکلیر در دادگاه داوری مسکو شکایت کرده و خواستار جبران خسارات وارده به بانک روسیه شده است. "
زاخارووا افزود: «در عین حال، خود اتحادیه اروپا دیگر قادر نخواهد بود خسارتی را که چنین اقداماتی هم به سیستم مالی و اقتصادی خود و هم به اعتبار جهانی خود به عنوان شریک تجاری و سرمایهگذاری قابل اعتماد وارد میکند، جبران کند. چنین تخلفاتی در روابط بینالملل بدون عواقب نمیماند.»
این دیپلمات همچنین خاطرنشان کرد که سیاست اتحادیه اروپا در قبال روسیه مدتهاست که فاقد هرگونه منطق صحیحی بوده و شبیه یک تئاتر پوچ است، در حالی که روند بروکسل در وارد کردن آسیب به روسیه به هر قیمتی، در حال حاضر منجر به وضعیت اقتصادی وخیمی در داخل خود اتحادیه اروپا شده است.
این دیپلمات تأکید کرد: «سیاست اتحادیه اروپا در قبال روسیه مدتهاست که از هرگونه منطق منطقی تهی شده و شبیه یک تئاتر پوچ است. روندی که با هدف آسیب رساندن به کشور ما به هر قیمتی دنبال میشود، در حال حاضر منجر به یک وضعیت اقتصادی بسیار اسفناک در داخل خود اتحادیه اروپا شده است: رشد اقتصادی تقریباً صفر، افزایش سریع بدهی عمومی و کسری بودجه، کاهش تولید و صنعتزدایی در بحبوحه افزایش سرسامآور هزینههای انرژی.»
این دیپلمات خاطرنشان کرد که هرگونه واگذاری داراییهای حاکمیتی روسیه بدون رضایت روسیه - «چه مسدود کردن نامحدود، توقیف یا تلاش برای ارائه مصادره عملی آنها به عنوان نوعی «وام غرامت» - اقدامی کاملاً غیرقانونی است که به شدت هنجارهای حقوق بینالملل را نقض میکند.»
زاخارووا اظهار داشت: «مهم نیست بروکسل از چه مانورهای شبهقانونی برای توجیه این امر استفاده کند، ما در مورد سرقت آشکار صحبت میکنیم.»
او بار دیگر تأکید کرد که اتحادیه اروپا به هر طریقی به دنبال تضعیف تلاشها برای حل و فصل مناقشه اوکراین است، که عجله برای اتخاذ تصمیمی در مورد داراییهای روسیه با هدف وارد کردن ضربه مستقیم به ابتکارات صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده را توضیح میدهد.
این دیپلمات در پاسخ به پرسشی رسانهای در مورد مسدود کردن داراییهای روسیه توسط اتحادیه اروپا تأکید کرد: «همچنین واضح است که اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا و همکارانش هدف اصلی تلاشهای خود را تضعیف تلاشها برای یافتن راههای مسالمتآمیز برای حل بحران اوکراین به هر وسیلهای قرار دادهاند. از این رو، عجله و زمانبندی انتخاب شده برای تصمیمگیری در مورد داراییهای روسیه، ضربه مستقیمی به ابتکارات صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا وارد میکند.»
منبع: تاس