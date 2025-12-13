باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد در آیین افتتاح مرکز کنترل و فرماندهی خط مترو شیراز در جمع مدیران استانی و شهری، مهندسان و متخصصان پروژه قطار شهری شیراز، ضمن تبریک سالروز تشکیل قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، اظهار کرد: بی‌اثر کردن تحریم‌ها و حرکت در مسیر خودکفایی، یکی از برکات اقدامات این قرارگاه است.

او با اشاره به ظرفیت‌های نمایندگان استان فارس در مجلس گفت: این استان در مجلس چهار رییس کمیسیون دارد که در حوزه‌های امنیت، جهش تولید، کشاورزی و عمران فعالیت می‌کنند و همگی دغدغه‌مند و پیگیر مسایل استان هستند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد اخذ عوارض از تردد در بزرگراه‌ها برای احداث پروژه‌های جدید توسط جعفر قادری، نماینده شیراز در قوه مقننه، یاد کرد و ظرفیت بالای حوزه پزشکی و پیوند اعضا در شیراز را نیز از شاخصه‌های مهم این استان برشمرد.

نیکزاد با بیان اینکه عمران شهری به نفع همه مردم است، هشدار داد: گاهی یک تصمیم غلط در مدیریت شهری می‌تواند بحران‌هایی در سطح ملی ایجاد کند.

او افزود: خدا را شاکریم که در شیراز مدیریت شهری درگیر سیاسی‌کاری نشده است و امیدوارم اتحاد مسئولان در مسیر خدمت به همه مردم، با هر نگاه و آیینی، به برکت خون شهدا و حرم مطهر شاهچراغ (ع) تداوم یابد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی مردم کار‌های شما را می‌بینند، به سرمایه‌گذاری در مدیریت شهر تشویق می‌شوند؛ نمونه آن، ساخت بزرگراه با مشارکت مردم در این شهر است.

نیکزاد در ادامه تاکید کرد: مسوولین شهری شیراز موضوع حل مشکل تامین واگن قطار شهری شیراز را پیگیری کنید، همینطور تامین اعتبار ۳۰ میلیون دلار برای تجهیز کارگاه و ادامه مسیر توسعه عمرانی شهر و مترو پیگیری شود.

او ادامه داد: همچنین حتما پیگیری شود منابع حاصل از جریمه‌های رانندگی برای هزینه کرد پروژه‌های شهری اختصاص داده شود و در کنار این توسعه حمل و نقل رو زمینی شهری و تجهیز ناوگان نیز باید پیگیری شود تا بار ترافیکی شهر کاهش پیدا کند.

پیگیری صدور مجوز واردات ۳۰ واگن مترو برای خط ۲ شیراز

علی نیکزاد همچنین در حاشیه بازدید از خط ۲ مترو شیراز در جمع خبرنگاران افزود: پروژه مترو شیراز در حال توسعه است و ۱۴ کیلومتر از آن نیازمند تامین تجهیزات و واگن است.

او ادامه داد: با حفظ احترام و توجه به تولید داخلی و تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت داخلی، باید اجازه‌های لازم برای واردات واگن‌های جدید مازاد بر توان تولید کشور داده شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طی مذاکره با وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد تا با توجه به نیاز کلانشهر شیراز، مجوز واردات ۳۰ واگن خارجی صادر شود.

نیکزاد تصریح کرد: ما از هر مقدار واگنی که در بخش داخلی امکان تولید داشته باشد، استفاده خواهیم کرد، اما برای خدمت رسانی به مردم، نیاز مازاد بر تولید داخلی را باید از طریق واردات تامین کنیم.

او ادامه داد: صدور مجوز واردات واگن مترو مازاد بر توان تولید داخلی برای پروژه خط ۲ شیراز تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد شد.

نیکزاد در جریان سفر نظارتی خود به استان فارس، از خط ۲ مترو شیراز که شمال و جنوب شهر را به هم متصل می‌کند و همچنین از مرکز مدیریت داده‌های قطار شهری بازدید به عمل آورد.

منبع: شهرداری شیراز