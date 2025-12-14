کارشناس اقتصادی گفت: مالیات بر سوداگری؛ شریان حیاتی اقتصاد برای بازگشت نقدینگی به مسیر تولید بوده و زمینه ساز بهبود وضعیت اقتصادی در کشور خواهد شد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- منصور قاسمی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: مالیات بر سوداگری تنها راهکار مؤثر برای جلوگیری از نشت منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد و هدایت آن به رگ‌های حیاتی بخش تولید است.

وی با اشاره به اینکه نقدینگی سرگردان در غیاب کانال‌های جذاب سرمایه‌گذاری مولد، به سمت دارایی‌هایی با پتانسیل رشد سریع اما بدون پشتوانه تولیدی حرکت می‌کند گفت: سفته‌بازی یا سوداگری به صورت کامل در بازارهای مسکن، ارز و طلا قابل مشاهده است.

او بیان کرد:این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها منجر به تورم انتظاری و افزایش هزینه‌های زندگی می‌شوند، بلکه بزرگترین مانع در برابر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخش صنعت و کشاورزی خواهند بود.

قاسمی با اشاره به اینکه هدف از ابزارهایی مانند مالیات بر سوداگری، بازگرداندن نقدینگی به مسیر طبیعی تولید است افزود:این بدان معناست که باید هزینه‌ی سوداگری از سودآوری آن پیشی بگیرد تا سرمایه‌گذار ترغیب شود پول خود را وارد چرخه‌ای کند که محصول، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: با وضع مالیات بر سودهای کوتاه‌مدت (به ویژه در بازار مسکن)، انگیزه‌ی دلالان برای خرید و فروش‌های مکرر از بین می‌رود. زمانی که دارایی برای مدت کوتاهی نگهداری شود و سودی از آن حاصل گردد، نرخ مالیاتی سنگین اعمال شده، عملاً این سود را از بین می‌برد. این امر به کاهش تقاضای سوداگرانه و در نتیجه کنترل رشد قیمت‌ها کمک می‌کند.

وی ادامه داد: درآمد حاصل از این مالیات، فرصتی بی‌بدیل برای دولت فراهم می‌آورد تا منابع جدیدی را بدون فشار بر تولیدکنندگان یا مصرف‌کنندگان عادی، به سمت پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از استارتاپ‌های فناوری که پتانسیل مولد بالایی دارند، هدایت کند.

او اظهار کرد: مالیات بر سوداگری یک سیاست انقباضی برای کاهش نقدینگی مازاد در بازارهای سفته‌بازی و همزمان یک سیاست انبساطی هدفمند برای تزریق منابع به بخش مولد است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موفقیت این طرح نیازمند شفافیت کامل اطلاعاتی نظارت مستمر واجرای بدون تبعیض در همه سطوح دارایی‌ها است تا اطمینان حاصل شود که سرمایه‌های کشور به جای انباشت در دارایی‌های غیرفعال، در مسیر آفرینش ارزش‌های اقتصادی پایدار قرار گیرند. این گام، نقشی اساسی در تنظیم چرخه اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار دارد.