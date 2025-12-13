فرمانده سپاه فجر فارس در اختتامیه رویداد ملی بانوان مهندس تأکید کرد: نقش‌آفرینی زنان متخصص جلوه‌ای از نگاه قرآنی و دینی به انسان مؤمن است و پیوند تخصص و ایمان، امنیت و آبادانی را به همراه خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سردار یدالله بوعلی شامگاه شنبه در آیین اختتامیه نخستین رویداد ملی بانوان مهندس (مهنا) در شیراز، با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد گفت: هدف اصلی این برنامه، تجلیل از بانوان متخصص به‌ویژه بانوان مهندسی است که به جایگاه علمی و تخصصی دست یافته‌اند.

او تأکید کرد: بانوان متخصص سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و نقش‌آفرینی آنان تنها یک موفقیت فردی محسوب نمی‌شود، بلکه جلوه‌ای از نگاه قرآنی و دینی به انسان مؤمن و مسئول است. قرآن کریم زنان مؤمن را در کنار مردان مؤمن قرار داده و این بیانگر عدالت الهی در مسئولیت و پاداش است؛ نظام الهی نظامی عادلانه است که نتیجه آن رشد و تعالی جامعه خواهد بود و هیچ تلاش و اندیشه‌ای در مسیر حق نادیده گرفته نمی‌شود.

فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به الگو‌های قرآنی و تاریخی زنان گفت: مادر حضرت موسی (ع) نمونه مدیریت در شرایط دشوار و تصمیم‌گیری مبتنی بر ایمان و عقل، آسیه همسر فرعون نماد شجاعت ایمانی در ساختاری فاسد، و حضرت مریم (س) الگوی پاکدامنی، پایداری و اعتماد کامل به وعده الهی هستند. همچنین حضرت خدیجه (س) نمونه زن مؤمن توانمند اقتصادی و حامی رسالت پیامبر (ص) و حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب کبری (س) الگو‌های برجسته ایمان، بصیرت، استقامت، عقلانیت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی به شمار می‌روند.

بوعلی با تأکید بر نقش تاریخی زنان ایرانی افزود: تاریخ این سرزمین نشان داده است که زنان همواره در متن حوادث و محور حماسه‌ها حضور داشته‌اند و ایمان آنان پشتوانه اثرگذاری اجتماعی بوده است. یکی از ویژگی‌های تمدنی کشور ما تلفیق دین، حماسه و هنر است و امیدواریم تلاش بانوان در این مسیر، مصداق وعده الهی و زمینه‌ساز پیشرفت، تعالی و رضایت خداوند باشد.

او خاطرنشان کرد: نتیجه پیوند تخصص و ایمان، امنیت و آبادانی خواهد بود.

لزوم اداره شهر‌ها با نگاه انسانی‌تر

شهردار شیراز نیز در این مراسم گفت: شهر‌ها برای دستیابی به بلوغ رفتاری و تکامل اجتماعی نیازمند نگاه زنانه، روحیه خلاقانه، دقت مهندسی و حساسیت‌های اجتماعی هستند؛ این امر ضرورت اداره شهر‌ها با رویکردی مبتنی بر ظرافت، رویاپردازی و نگاه انسانی‌تر را نشان می‌دهد.

بانوان متخصص سرمایه‌های بزرگ کشور هستند

محمدحسن اسدی با اشاره به نقش زنان در مدیریت و توسعه شهری افزود: شهر‌های امروز ایران از برخی مولفه‌های مهم مانند تخیل، ظرافت و نگاه جزئی‌نگرانه فاصله گرفته‌اند؛ حضور مؤثر زنان می‌تواند این کمبود‌ها را جبران کند.

او ادامه داد: حضور زنان نخبه، فرهیخته و متعهد به ارزش‌های انقلاب اسلامی باید در همه سطوح مدیریت شهری به‌طور ملموس دیده شود.

شهردار شیراز با بیان اهمیت علم مهندسی در ارتقای کیفیت زندگی شهری اظهار کرد: مهندسی نقشی اساسی در ایمن‌سازی سکونتگاه‌ها، بهبود نظم و زیبایی شهرها، توسعه حمل‌ونقل، ساخت راه‌های ایمن‌تر و نگهداری بهتر فضا‌های سبز دارد و این دستاورد‌ها نتیجه تلاش متخصصان این حوزه است.

او افزود: نگاه سنتی به مهندسی به‌عنوان حرفه‌ای مردانه در حال تغییر است و امروز پشتکار، خلاقیت و توانمندی زنان نشان داده که مهندسی وابسته به جنسیت نیست و هیچ محدودیتی در این عرصه وجود ندارد.

اسدی تأکید کرد: در مجموعه شهرداری شیراز، نقش‌آفرینی زنان در سطوح مختلف مدیریتی به‌وضوح دیده می‌شود و بانوان سهم مشخص و مؤثری در مدیریت شهری دارند. وی در پایان رویداد ملی «مهنا» را جریانی گفتمان‌ساز و آگاهی‌بخش دانست و گفت: این رویداد می‌تواند توانمندی زنان مهندس کشور را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کند.

تبادل نظر
