روزنامه تایمز انگلیس اطلاعاتی از ابعاد نقش عمیق رژیم صهیونیستی در حوادث جنوب یمن و ارتباط این رژیم با مزدوران فاش کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - مجله تایمز از ارتباط عمیق بین مزدوران شورای انتقالی یمن با رژیم صهیونیستی پرده برداشت.

پشت پرده جدایی جنوب

روزنامه انگلیسی تایمز، فاش می‌کند که شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات، هیئت‌هایی را برای دیدار با مقام‌های رژیم صهیونیستی اعزام کرده است. این دیدار‌ها نه صرفاً به منظور تعامل دیپلماتیک، بلکه در راستای یک هدف مشترک علیه صنعا صورت گرفته‌اند. این امر نشان می‌دهد پروژه جدایی جنوب یمن، فراتر از یک تلاش محلی است و در قالب یک طراحی سیاسی-امنیتی با محوریت اسرائیل و آمریکا شکل گرفته است.

مهم‌ترین نکته‌ای که از این گزارش برداشت می‌شود، تلاش شورای انتقالی برای جلب حمایت آمریکا، جهت مشروعیت‌بخشی به نهاد خود و گسترش روابط عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی است. این تلاش‌ها به وضوح نشان می‌دهد که «عادی‌سازی» نه به عنوان یک هدف مستقل، بلکه به عنوان ابزاری برای کسب تأیید بین‌المللی و تثبیت موقعیت سیاسی مزدوران جنوب استفاده می‌شود.

این پروژه با ابزار‌های سعودی-اماراتی، صرفاً یک حرکت محلی نیست، بلکه بخشی از یک برنامه بلندمدت و هماهنگ شده برای کاهش نفوذ صنعا و محور مقاومت در یمن و دریای سرخ است. پروژه جدایی جنوب یمن، به جای خدمت به منافع داخلی، ابزاری برای تحقق اهداف خارجی و تغییر موازنه قدرت در منطقه است.

ابزارسازی در دریای سرخ

روند اخیر نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی، پس از متحمل شدن خسارت‌های استراتژیک در عملیات دریایی نیرو‌های یمنی، به شدت به دنبال بهره‌گیری از مزدوران محلی برای اجرای اهداف خود در جنوب و دریای سرخ است. این تحولات، ابعاد گسترده‌تری نسبت به یک درگیری محلی دارند و هدف اصلی آن، ایجاد عمق عملیاتی و قطع مسیر‌های تدارکاتی صنعا است.

کنترل استان‌های جنوبی و شرقی، به ویژه حضرموت و بندر‌های استراتژیک، به مزدوران این امکان را می‌دهد که خطوط لجستیکی و منابع تسلیحاتی شمال یمن را محدود کنند. بدون کنترل کامل مناطق جنوبی، هرگونه عملیات زمینی علیه صنعا با ریسک شکست مواجه خواهد شد. به همین دلیل، نفوذ مزدوران جنوب یمن در این مناطق، بخشی از یک سناریوی جامع و بلندمدت است که رژیم اسرائیل و آمریکا آن را طراحی کرده‌اند تا امکان فشار مستقیم بر شمال و صنعا فراهم شود.

محاصره شمال یمن

عملیات اخیر مزدوران جنوب و شرق یمن نشان می‌دهد که این تحولات صرفاً محدود به درگیری‌های محلی نیست، بلکه بخشی از یک استراتژی آمریکایی-صهیونیستی گسترده برای محاصره شمال و صنعا است. بر اساس گزارش‌ها و تحلیل‌های مراکز تحقیقاتی، کنترل مناطق جنوبی و شرقی، علاوه بر اهمیت اقتصادی، نقش کلیدی در آماده‌سازی حمله زمینی به شمال و قطع خطوط تدارکاتی دارد.

افزایش تنش و سیطره مزدوران جنوب بر مناطق کلیدی، نه یک اتفاق تصادفی بلکه بخشی از یک پروژه برنامه‌ریزی شده برای آماده‌سازی یمن جهت پذیرش نقشه صلحی است که منافع آمریکا و رژیم اسرائیل را تضمین می‌کند. کنترل بندر‌ها و تأسیسات نفتی جنوب، در کنار کاهش نقش عربستان در برخی مناطق، نشان‌دهنده آن است که نقشه تجزیه جنوب یمن با هماهنگی مستقیم بازیگران خارجی اجرا می‌شود و هدف اصلی آن، محدودسازی توانمندی‌های صنعا است.

پروژه بلندمدت رژیم اسرائیل در یمن

ارتباط شورای انتقالی جنوب با رژیم صهیونیستی، اکنون ماهیت بلندمدت یافته و دیگر محدود به منافع فوری نیست. این پروژه شامل تبادل خدمات، هماهنگی سیاسی و امنیتی و استفاده از مزدوران محلی برای اجرای دستورکار رژیم اسرائیل است. هدف این پروژه، نه حمایت از جنوب یمن بلکه تقویت موضع رژیم صهیونیستی و کاهش ظرفیت‌های محور مقاومت در شمال است.

تلاش شورای انتقالی برای به رسمیت شناخته شدن دولت ادعایی جنوب یمن توسط رژیم اسرائیل، سرسپردگی کامل این گروه به برنامه‌های خارجی را آشکار می‌کند. پروژه تجزیه جنوب یمن، با ابزار مزدوران و حمایت خارجی، تهدیدی مستقیم برای امنیت داخلی و ثبات منطقه‌ای است و هرگونه تشدید تنش در جنوب و شرق یمن، بخشی از یک سناریوی گسترده‌تر آمریکایی-صهیونیستی محسوب می‌شود.

نقش آمریکا و امارات در پروژه تجزیه

بر اساس گزارش‌ها، نقش آمریکا و امارات در روند اخیر یمن فراتر از حمایت مالی و دیپلماتیک بوده است.

اقدامات نظامی و سیاسی مزدوران جنوب در مناطق مختلف، از جمله حضرموت و المهره، به طور مستقیم با منافع آمریکا و رژیم اسرائیل هماهنگ شده و هدف آن، کاهش نفوذ صنعا و آماده‌سازی شرایط حمله به شمال یمن است.

کاهش نفوذ عربستان در برخی مناطق، بخشی از این نقشه است و هدف آن منحرف کردن توجه صنعا و نیرو‌های مسلح یمن از استراتژی اصلی دشمن است. کنترل مناطق کلیدی جنوب، نه تنها برای فشار نظامی بر شمال بلکه برای تسهیل نفوذ رژیم صهیونیستی و تثبیت موقعیت مزدوران جنوب حیاتی است.

سناریوی آینده و پیامد‌های استراتژیک

اگر روند فعلی ادامه یابد، جنوب یمن به سکوی عملیاتی فشار مستقیم بر شمال و صنعا تبدیل خواهد شد و نفوذ خارجی در امور داخلی کشور تثبیت می‌شود. پروژه جدایی جنوب یمن، با استفاده از مزدوران محلی، تهدیدی فراتر از مرز‌های این کشور برای امنیت منطقه‌ای ایجاد کرده و هرگونه عقب‌نشینی از این سیاست‌ها، پیامی مستقیم به محور مقاومت خواهد بود.

سناریوی محتمل، شامل افزایش عملیات مزدوران جنوب در بندر‌ها و مناطق نفت‌خیز، محاصره شمال یمن، و ایجاد عمق عملیاتی برای حمله زمینی است. در این شرایط، محور مقاومت مجبور به پاسخ‌گویی هوشمندانه و مستمر خواهد بود تا مانع تحقق اهداف پروژه تجزیه شود.

جدایی جنوب یمن: طراحی استراتژیک خارجی

تحولات اخیر در جنوب یمن نشان می‌دهد که پروژه جدایی جنوب، نه یک مسئله محلی، بلکه بخشی از یک طراحی استراتژیک خارجی است. شورای انتقالی جنوب، با هماهنگی مستقیم رژیم اسرائیل و حمایت آمریکا و امارات، به دنبال تثبیت موقعیت سیاسی و نظامی خود است. ابزارسازی در دریای سرخ، محاصره شمال، کنترل مناطق کلیدی و تلاش برای مشروعیت‌بخشی بین‌المللی، نشان‌دهنده آن است که پروژه تجزیه یمن، تهدیدی جدی برای امنیت داخلی و ثبات منطقه‌ای محسوب می‌شود.

تنها پاسخ هوشمندانه، مقابله فعال و هماهنگ محور مقاومت با این پروژه‌ها است، تا نفوذ خارجی محدود و تهدیدات استراتژیک خنثی شود.

پروژه مزدوران جنوب یمن، با پشتوانه خارجی، بدون شک یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های امنیتی منطقه محسوب می‌شود و ادامه آن می‌تواند نقشه ژئوپولیتیکی خاورمیانه را تحت تأثیر قرار دهد.