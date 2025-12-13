معاون فنی و عمرانی شهرداری قم از آغاز احداث فضای سبز شهری ریل راه آهن با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال و در مدت ۱۰ ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عباس حلوایی‌زاده معاون فنی و عمرانی شهرداری قم، با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث فضای شهری ریل راه‌آهن اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال (معادل ۱۰۰ میلیارد تومان) و در مدت ۱۰ ماه به اجرا درخواهد آمد.

وی با بیان اینکه زمین پروژه از آبان‌ماه امسال تحویل پیمانکار و عملیات اجرایی آن بلافاصله آغاز شده است، افزود: محدوده اجرای پروژه حدفاصل پل مصلی تا خیابان عطاران به طول حدود هزار و ۱۰۰ متر و با عرض متوسط ۱۷ تا ۲۰ متر و با احتساب خیابان و پیاده‌رو‌های جانبی حدود ۳۵ تا ۴۵ متر است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم جزئیات این طرح را مورد توجه قرار داد و گفت: در این پروژه، ریل سابق راه‌آهن به یک فضای شهری چندمنظوره تبدیل خواهد شد که شامل مسیر پیاده‌روی و تندرستی، مسیر دوچرخه‌سواری، فضای بازی کودکان، فضا‌های ورزشی، آلاچیق و کافی‌شاپ، بازار روز، غرفه فروش کتاب و فضای مطالعه، کافه سیار و آب‌نما است.

وی با تاکید بر اینکه برای رفاه شهروندان، پارکینگ‌های حاشیه‌ای در دو طرف پروژه پیش‌بینی شده و همچنین بهسازی و جدول‌گذاری خیابان رسالت در دو طرف محدوده پروژه در دستور کار قرار دارد، ابراز کرد: در طراحی نهایی نیز در هر دو طرف پروژه، دو مسیر عبوری برای وسایل نقلیه در نظر گرفته شده است.

حلوایی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این پروژه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌های عمرانی سال جاری شهرداری قم، نقش مؤثری در ارتقای سرانه فضای سبز و تفریحی شهر و افزایش نشاط اجتماعی شهروندان خواهد داشت.

