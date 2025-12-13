مقامات اروپایی نگرانند که اجرای طرح منطقه غیرنظامی در شرق اوکراین ممکن است زمینه‌ساز پیچیدگی‌های امنیتی و تشدید تنش‌ها شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بلومبرگ در گزارشی اعلام کرد: مقامات اروپایی نگران آن هستند که در صورت اجرایی شدن طرح «منطقه غیرنظامی» در شرق اوکراین، زمینه برای حملات بعدی و افزایش پیشروی روسیه فراهم شود.

طبق این طرح که آمریکا آن را ایجاد «منطقه آزاد اقتصادی» می‌نامد، منطقه دونباس واقع در شرق اوکراین «غیرنظامی» خواهد شد و نظامیان اوکراینی باید از آن عقب‌نشینی کنند.

به گفته افراد آشنا با این موضوع، ترس مقامات اروپایی از آن است که روسیه برخی نیرو‌های مخفی خود را در دونباس مستقر کرده و با استفاده از تاکتیک‌های ترکیبی، تضامین امنیتی آمریکا را ضعیف کرده و زمینه را برای حمله جدید فراهم کند. گفته شده این ترس مهم‌ترین مانع کنونی در مذاکرات صلح است.

این گزارش در حالی منتشر شده که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ آماده می‌شود تا با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین و مقامات اروپایی در برلین دیدار کند.

پس از مذاکرات میان مقامات اروپایی، آمریکایی و اوکراینی در پاریس در روز جمعه، فرانسه اعلام کرد که اروپایی‌ها، آمریکایی‌ها و اوکراین باید در مذاکرات صلح با روسیه بر سر «زمینه‌های مشترک» به توافق برسند. این بدان معنا است که پس از ماه‌ها گفت‌و‌گو، هنوز موضع مشترکی بین طرف‌ها وجود ندارد.

یک مقام در ریاست جمهوری فرانسه، شب گذشته در این خصوص گفت: «آمریکایی‌ها بر مسئله سرزمین‌ها اصرار دارند، اما اوکراین و اروپا بر مسئله تضامین امنیتی تاکید می‌کنند. این چیزی است که باید متعادل شود».

یوری اوشاکوف، دستیار کرملین روز گذشته درباره افزایش تلاش‌ها برای انعقاد توافق صلح در اوکراین، گفت: «آنچه آمریکایی‌ها در حال حاضر با اروپایی‌ها و اوکراینی‌ها هماهنگ می‌کنند، در نهایت باید به ما نشان داده شود. این امر طبیعتاً واکنش متقابلی را به دنبال خواهد داشت. فکر نمی‌کنم ما هم کاملاً از آن راضی باشیم.»

منبع: بلومبرگ

