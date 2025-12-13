باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر حوزههای علمیه خواهران در این همایش، مهمترین پیشران پیشرفت پژوهش را ایجاد انگیزه و علاقه در میان طلاب دانست و بر ضرورت بازنگری در رویکردهای پژوهشی متناسب با تحولات فناورانه، بهویژه هوش مصنوعی، تاکید کرد.
حجتالاسلام مهدی علیزاده با بیان اینکه پژوهش ستون اصلی تولید علم و فراتر از آموزش صرف است، افزود: مراکز علمی پیشرو در دنیا با محوریت پژوهش شناخته میشوند و حوزههای علمیه نیز برای ایفای نقش موثر در دنیای معاصر، ناگزیر از تقویت بنیانهای پژوهشمحور هستند.
وی ادامه داد: علاقهمند شدن طلاب به تحقیق، مقدم بر آموزش مهارتهای پژوهشی است و بدون شکلگیری این علاقه، رشد علمی پایدار محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت تنوعبخشی به شیوههای پژوهشی، بر توسعه کار گروهی، فضای رقابتی سالم و شکلگیری تیمهای مسئلهمحور تاکید کرد و افزود: پژوهشهای اثرگذار امروز به طور عمده حاصل همافزایی فکری هستند و فعالیتهای فردی بهتنهایی پاسخگوی پیچیدگی مسائل جدید نیستند.
وی پیشنهاد داد: گروههای پژوهشی چابک برای تحلیل و پاسخ به مسائل روز جامعه تشکیل شود تا ارتباط حوزه پژوهش با نیازهای واقعی جامعه تقویت شود.
علیزاده همچنین با انتقاد از محدود شدن پژوهش به قالبها و ضوابط شکلی، خاطرنشان کرد: جوهره تحقیق، داشتن ذهن پرسشگر، نگاه نقادانه و روحیه حقیقتجویی است و پرورش این ویژگیها باید در اولویت نظام آموزشی و پژوهشی قرار گیرد.
از نگاه او، اقدامپژوهی و پژوهشهای میدانی میتوانند پیوند مؤثرتری میان دانش دینی و عرصه عمل ایجاد کنند.
وی بر اهمیت آیندهنگری در مواجهه با تحولات علمی و گسترش هوش مصنوعی تاکید کرد و هشدار داد: بیتوجهی به این تحولات، نظام آموزشی و پژوهشی را با چالشهای جدی روبهرو میکند.
وی افزود: برنامهریزی هوشمندانه و آیندهپژوهانه، شرط اصلی حفظ پویایی و اثرگذاری حوزههای علمیه در جهان داناییِ در حال تغییر است.
برگزاری برنامههای متنوع پژوهشی در ۲۸ استان کشور
معاون پژوهش حوزههای علمیه خواهران نیز با اشاره به برگزاری برنامههای متنوع پژوهشی در ۲۸ استان کشور، هفته پژوهش را فرصتی برای جمعبندی اقدامات انجامشده و هماندیشی علمی دانست.
به گفته فاطمه کبری متولیان، نشستهای تخصصی این اجلاس تا پایان هفته ادامه دارد و بستر مناسبی برای تبادل دیدگاههای علمی و تجربیات پژوهشی فراهم میکند.
وی همچنین با اشاره به اجرای برنامه پنجساله این معاونت، از تحقق بخش قابل توجهی از اهداف کمی و کیفی در حوزه پژوهش خبر داد و افزود: توسعه نشریات علمی، شناسایی پژوهشگران برتر، برگزاری همایشها، اخذ مجوزهای علمی و ساماندهی فعالیتهای پایاننامهای و استعدادهای برتر از جمله دستاوردهای شاخص این دوره بوده است.
وی در پایان با تاکید بر تداوم مسیر ارتقای پژوهش دینی، ابراز امیدواری کرد با همراهی مدیران و پژوهشگران استانی، جایگاه علمی حوزههای علمیه خواهران در عرصه تولید دانش دینی بیش از پیش تقویت شود.
همچنین در حاشیه این همایش، نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی حوزههای علمیه خواهران افتتاح شد که در آن، نتایج فعالیتهای علمی مدارس و مدیریتهای استانی با ساختاری نوین و محتوایی غنی عرضه شده است؛ این نمایشگاه حاصل همکاری بخشهای مختلف پژوهشی، آموزشی و فناورانه حوزههای علمیه خواهران است.
