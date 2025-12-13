فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که سه آمریکایی روز شنبه در سوریه در حمله کمین توسط یکی از اعضای گروه داعش کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد که سه آمریکایی روز شنبه در سوریه در حمله کمین توسط یکی از اعضای گروه داعش کشته شدند.

سنتکام، که بر ارتش آمریکا در خاورمیانه نظارت دارد، در X اعلام کرد: «دو سرباز آمریکایی و یک غیرنظامی آمریکایی در نتیجه کمین یک فرد مسلح داعشی تنها در سوریه کشته و سه سرباز زخمی شدند. فرد مسلح درگیر شد و کشته شد.»

یک مقام پنتاگون به العربیه انگلیسی گفت که این حمله در منطقه‌ای رخ داده است که دولت سوریه «کنترلی بر آن ندارد.»

سنتکام افزود که به احترام خانواده‌ها و مطابق با سیاست وزارت جنگ، هویت سربازان تا ۲۴ ساعت پس از اطلاع‌رسانی به نزدیکانشان محفوظ خواهد ماند.

پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا گفت که مهاجم توسط نیرو‌های متحد کشته شده است.

تام باراک، فرستاده ایالات متحده این حمله را محکوم کرد و گفت که ایالات متحده همچنان به مبارزه با تروریسم با شرکای سوری خود متعهد است.

او در X گفت: «من حمله تروریستی بزدلانه‌ای را که یک گشت مشترک نیرو‌های آمریکایی و دولتی سوریه را در مرکز سوریه هدف قرار داد، به شدت محکوم می‌کنم. ما در سوگ از دست دادن سه سرباز شجاع آمریکایی و پرسنل غیرنظامی هستیم و برای سربازان سوری که در این حمله زخمی شده‌اند، آرزوی بهبودی سریع داریم.»

وی افزود: «ما همچنان به شکست تروریسم با شرکای سوری خود متعهد هستیم.»

منبع: العربیه انگلیسی