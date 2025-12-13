باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت کشور سوریه میگوید که پیش از حمله مرگبار به نیروهای آمریکایی در مرکز این کشور، به آمریکا در مورد احتمال نفوذ تروریستهای داعش هشدار داده بود.
انور البابا، سخنگوی این وزارتخانه در مصاحبهای در تلویزیون دولتی سوریه گفت: «هشدارهایی از سوی فرماندهی امنیت داخلی به نیروهای متحد در منطقه بیابانی از قبل داده شده بود.»
وی افزود: «نیروهای ائتلاف بینالمللی به هشدارهای سوریه در مورد احتمال نفوذ داعش توجه نکردند.»
ساعتی پیش، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که دو سرباز آمریکایی و یک غیرنظامی آمریکایی توسط تروریستهای داعش در مرکز سوریه کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
رسانههای دولتی سوریه عصر امروز گزارش دادند که در جریان بازدید نیروهای آمریکایی از یک شهر تاریخی در مرکز سوریه، به سمت نیروهای سوری و آمریکایی تیراندازی شده است. خبرگزاری دولتی سانا در آن زمان گزارش داد که طی این تیراندازی در نزدیکی پالمیرا، دو عضو نیروی امنیتی سوریه و چندین عضو نیروی نظامی آمریکا زخمی شدهاند.
گروه تروریستی داعش در سال ۲۰۱۹ در سوریه شکست خورد، اما هستههای خفته این گروه گاهی حملات مرگباری را در این کشور انجام میدهند. سازمان ملل متحد میگوید که این گروه هنوز بین ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ جنگجو در سوریه و عراق دارد.
منبع: خبرگزاری فرانسه