حضور زنان در مهندسی زبان ساختن آینده ایران است

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در اختتامیه رویداد ملی بانوان مهندس تأکید کرد: امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور در گرو توسعه علوم مهندسی و نقش‌آفرینی بانوان متخصص است؛ زن مسلمان ایرانی نماد توانمندی و دستاورد برجسته انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه در آیین اختتامیه رویداد ملی بانوان مهندس (مهنا) حضور زنان در عرصه مهندسی را فرصتی راهبردی برای کشور دانست و تأکید کرد: مهندسی صرفاً یک شغل نیست، بلکه زبان ساختن آینده ایران است و امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور در گرو توسعه علوم مهندسی و حضور بانوان در این حوزه است.

او با اشاره به جایگاه والای زنان در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی گفت: حضرت خدیجه (س)، حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم و پیشرفت اسلام داشته‌اند و امروز نیز زن مسلمان ایرانی با حضور فعال و اثرگذار خود، یکی از دستاورد‌های برجسته انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

نیکزاد افزود: این رویداد صرفاً یک همایش نیست، بلکه نمادی از توانمندی زن ایرانی در تراز تمدن نوین اسلامی است. وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی الگویی متفاوت از زن ارائه کرده، اظهار داشت: برخلاف نگاه‌های شرقی و غربی که زن را یا به حاشیه می‌رانند یا به کالای مصرفی تبدیل می‌کنند، الگوی انقلاب اسلامی زن مسلمان ایرانی را مؤمن، آگاه، خانواده‌محور و در عین حال فعال در عرصه‌های اجتماعی، علمی و سیاسی معرفی می‌کند.

نایب‌رئیس مجلس بر لزوم پیشرفت همراه با کرامت زنان تأکید کرد و گفت: زن مسلمان می‌تواند همزمان مهندس، مدیر، طراح و محور خانواده باشد. او ویژگی‌های برجسته مهندسان زن را ذهن نظام‌مند، توجه به جزئیات، خلاقیت، تاب‌آوری، اخلاق حرفه‌ای و توان مدیریت همزمان چند حوزه دانست و افزود: مدیریت خانه و خانواده نمونه‌ای از توان بالای زنان در مدیریت منابع و زمان است که می‌تواند در پروژه‌های بزرگ مهندسی نیز به کار گرفته شود.

او خاطرنشان کرد: هر طرح و نوآوری بانوان مهندس بخشی از بنای ایران قوی و تمدن نوین اسلامی است و طراحی معماری متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی از وظایف مهم جامعه مهندسی، به‌ویژه زنان فرهیخته است.

نیکزاد با تأکید بر اینکه پیشرفت از مسیر تبعیت از فرهنگ غربی نمی‌گذرد، گفت: می‌توان مهندس برجسته بود و در عین حال خانواده‌ای مستحکم و پویا داشت. 

او افزود: نگاه انقلاب اسلامی به زنان با اعتماد به نفس همراه است و دولت، مجلس و نهاد‌های مسئول پشتیبان مسیر پیشرفت آنان هستند. جامعه مهندسی کشور، به‌ویژه زنان مهندس، در ساخت تمدن نوین اسلامی سهیم‌اند و آیندگان عملکرد امروز ما را قضاوت خواهند کرد.

دبیر رویداد ملی «مهنا» نیز در حاشیه این مراسم، هدف از برگزاری این رویداد را تکریم بانوان مهندس ایرانی و بازنمایی جایگاه واقعی زن مسلمان ایرانی در توسعه کشور عنوان کرد.

سعیده قادری افزود: زن ایرانی نماد ایستادگی، معرفت و استعداد است؛ بانویی که در سخت‌ترین شرایط با مدیریت و تلاش، آرامش و مرهم جامعه بوده و در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی نقش‌آفرینی کرده است.

او با اشاره به هجمه‌های دشمن علیه زنان در سال‌های اخیر گفت: تلاش شد هویت زن ایرانی مخدوش و نقش‌های اصیل او مانند مادری، عفاف و خانواده‌محوری محدود یا نادیده جلوه داده شود؛ در حالی که زنان ما در عرصه‌های مختلف، از جمله مهندسی، با وجود فعالیت‌های گسترده، همچنان گمنام مانده‌اند.

قادری تأکید کرد: جامعه مهندسی کشور وظیفه دارد این بانوان را ببیند، تکریم کند و به جهان نشان دهد که زن ایرانی علاوه بر کرامت خانوادگی، در حوزه‌های فنی و مهندسی نیز اثرگذار است.

او درباره نام رویداد گفت: انتخاب «مهنا» بر اساس سه لایه معنایی انجام شده است: لایه دینی - قرآنی به معنای «مبارک» و نشان‌دهنده به‌کارگیری دانش و مهارت بانوان برای رفاه و آبادانی جامعه؛ لایه هویتی و زنانه، تأکیدی بر نقش تاریخی و فرهنگی زنان ایرانی در تربیت، مقاومت و سازندگی؛ و لایه مهندسی، نمادی از حضور بانوان مهندس در خط مقدم حل مسائل کشور در حوزه‌های آب، محیط‌زیست، انرژی، معماری، شهرسازی، فناوری، عمران و کشاورزی.

دبیر رویداد ملی مهنا بیان کرد: این رویداد برای نخستین بار با محوریت تکریم بانوان مهندس ایرانی و بازشناسی نقش‌آفرینی آنان در عرصه‌های علمی، صنعتی، تجاری و فناوری، در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذرماه در شیراز و با حضور مقامات ارشد کشور برگزار شد.

برچسب ها: رویداد ملی ، مهنا ، شیراز ، زنان ، مهندسی
خبرهای مرتبط
آغاز رویداد ملی بانوان مهندس «مهنا» در شیراز
از مهنا تا دانشگاه زند؛ خوانش نمایشنامه‌های دفاع مقدس با نگاهی نو
سردار بوعلی:
بانوان متخصص سرمایه‌های بزرگ کشور هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار هواشناسی فارس؛ ؛بارش گسترده برف و باران در سراسر استان
آغاز رویداد ملی بانوان مهندس «مهنا» در شیراز
۳۰۰۰ آمبولانس فرسوده در کشور/ ۷۰ درصد ایست‌های قلبی در منازل رخ می‌دهد
درخشش دانشجویان دانشگاه شیراز در رقابت بین‌المللی طراحی ۲۰۲۵ IDA آمریکا
کشف ۱۲ میلیارد کالای فاقد مجوز از انباری در شیراز
از شیراز تا بازار‌های جهانی؛ جوانان خلاق، امید تازه اقتصاد ایران
نمایشگاه‌های عرضه کالا ویژه شب یلدا در شیراز افتتاح شد
حرم شاهچراغ(ع) عصاره قرن‌ها ارادت و هنر مردم فارس
تامین ۳۰ میلیون دلار برای پروژه‌های عمرانی/ مترو شیراز نماد خودکفایی و بی‌اثر کردن تحریم‌هاست
پایداری شبکه برق فارس در برابر بارش و سیل
آخرین اخبار
حضور زنان در مهندسی زبان ساختن آینده ایران است
پروژه‌های قطار شهری، یکی از تکه‌های مهم پازل توسعه گردشگری فارس است
بانوان متخصص سرمایه‌های بزرگ کشور هستند
تامین ۳۰ میلیون دلار برای پروژه‌های عمرانی/ مترو شیراز نماد خودکفایی و بی‌اثر کردن تحریم‌هاست
اقتصاد مقاومتی راهبرد ملی برای رشد اقتصادی و اشتغال جوانان است
نمایشگاه‌های عرضه کالا ویژه شب یلدا در شیراز افتتاح شد
درخشش دانشجویان دانشگاه شیراز در رقابت بین‌المللی طراحی ۲۰۲۵ IDA آمریکا
۳۰۰۰ آمبولانس فرسوده در کشور/ ۷۰ درصد ایست‌های قلبی در منازل رخ می‌دهد
پایداری شبکه برق فارس در برابر بارش و سیل
از شیراز تا بازار‌های جهانی؛ جوانان خلاق، امید تازه اقتصاد ایران
کشف ۱۲ میلیارد کالای فاقد مجوز از انباری در شیراز
هشدار هواشناسی فارس؛ ؛بارش گسترده برف و باران در سراسر استان
بهره‌وری باید به جریان فراگیر در اقتصاد کشور تبدیل شود
۱۱ جان‌باخته در حوادث ترافیکی هفته گذشته فارس
آغاز رویداد ملی بانوان مهندس «مهنا» در شیراز
حرم شاهچراغ(ع) عصاره قرن‌ها ارادت و هنر مردم فارس
ذخایر سدهای فارس به ۸۱۳ میلیون مترمکعب رسید
سالانه ۲۴۰۰ چاه غیرمجاز در فارس مسلوب‌المنفعه می‌شود
مشارکت خیران در طرح آبرسانی به ۱۴۵ روستای محروم فارس
دستور استاندار فارس برای ارتقاء ایمنی مسیر و پیگیری وضعیت مصدومان
آغاز دور تازه اقدامات حفاظتی و ساماندهی میراث جهانی ساسانی فارس با ۱۰ پروژه جدید
بانک‌ها باید بازوی توانمند تولیدکنندگان غذای حلال شوند
روند صعودی ابتلا به سرطان پستان در ایران