حضور زنان در مهندسی زبان ساختن آینده ایران است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، شامگاه شنبه در آیین اختتامیه رویداد ملی بانوان مهندس (مهنا) حضور زنان در عرصه مهندسی را فرصتی راهبردی برای کشور دانست و تأکید کرد: مهندسی صرفاً یک شغل نیست، بلکه زبان ساختن آینده ایران است و امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور در گرو توسعه علوم مهندسی و حضور بانوان در این حوزه است.
او با اشاره به جایگاه والای زنان در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی گفت: حضرت خدیجه (س)، حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب (س) نقش تعیینکنندهای در تداوم و پیشرفت اسلام داشتهاند و امروز نیز زن مسلمان ایرانی با حضور فعال و اثرگذار خود، یکی از دستاوردهای برجسته انقلاب اسلامی به شمار میرود.
نیکزاد افزود: این رویداد صرفاً یک همایش نیست، بلکه نمادی از توانمندی زن ایرانی در تراز تمدن نوین اسلامی است. وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی الگویی متفاوت از زن ارائه کرده، اظهار داشت: برخلاف نگاههای شرقی و غربی که زن را یا به حاشیه میرانند یا به کالای مصرفی تبدیل میکنند، الگوی انقلاب اسلامی زن مسلمان ایرانی را مؤمن، آگاه، خانوادهمحور و در عین حال فعال در عرصههای اجتماعی، علمی و سیاسی معرفی میکند.
نایبرئیس مجلس بر لزوم پیشرفت همراه با کرامت زنان تأکید کرد و گفت: زن مسلمان میتواند همزمان مهندس، مدیر، طراح و محور خانواده باشد. او ویژگیهای برجسته مهندسان زن را ذهن نظاممند، توجه به جزئیات، خلاقیت، تابآوری، اخلاق حرفهای و توان مدیریت همزمان چند حوزه دانست و افزود: مدیریت خانه و خانواده نمونهای از توان بالای زنان در مدیریت منابع و زمان است که میتواند در پروژههای بزرگ مهندسی نیز به کار گرفته شود.
او خاطرنشان کرد: هر طرح و نوآوری بانوان مهندس بخشی از بنای ایران قوی و تمدن نوین اسلامی است و طراحی معماری متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی از وظایف مهم جامعه مهندسی، بهویژه زنان فرهیخته است.
نیکزاد با تأکید بر اینکه پیشرفت از مسیر تبعیت از فرهنگ غربی نمیگذرد، گفت: میتوان مهندس برجسته بود و در عین حال خانوادهای مستحکم و پویا داشت.
او افزود: نگاه انقلاب اسلامی به زنان با اعتماد به نفس همراه است و دولت، مجلس و نهادهای مسئول پشتیبان مسیر پیشرفت آنان هستند. جامعه مهندسی کشور، بهویژه زنان مهندس، در ساخت تمدن نوین اسلامی سهیماند و آیندگان عملکرد امروز ما را قضاوت خواهند کرد.
دبیر رویداد ملی «مهنا» نیز در حاشیه این مراسم، هدف از برگزاری این رویداد را تکریم بانوان مهندس ایرانی و بازنمایی جایگاه واقعی زن مسلمان ایرانی در توسعه کشور عنوان کرد.
سعیده قادری افزود: زن ایرانی نماد ایستادگی، معرفت و استعداد است؛ بانویی که در سختترین شرایط با مدیریت و تلاش، آرامش و مرهم جامعه بوده و در عرصههای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی نقشآفرینی کرده است.
او با اشاره به هجمههای دشمن علیه زنان در سالهای اخیر گفت: تلاش شد هویت زن ایرانی مخدوش و نقشهای اصیل او مانند مادری، عفاف و خانوادهمحوری محدود یا نادیده جلوه داده شود؛ در حالی که زنان ما در عرصههای مختلف، از جمله مهندسی، با وجود فعالیتهای گسترده، همچنان گمنام ماندهاند.
قادری تأکید کرد: جامعه مهندسی کشور وظیفه دارد این بانوان را ببیند، تکریم کند و به جهان نشان دهد که زن ایرانی علاوه بر کرامت خانوادگی، در حوزههای فنی و مهندسی نیز اثرگذار است.
او درباره نام رویداد گفت: انتخاب «مهنا» بر اساس سه لایه معنایی انجام شده است: لایه دینی - قرآنی به معنای «مبارک» و نشاندهنده بهکارگیری دانش و مهارت بانوان برای رفاه و آبادانی جامعه؛ لایه هویتی و زنانه، تأکیدی بر نقش تاریخی و فرهنگی زنان ایرانی در تربیت، مقاومت و سازندگی؛ و لایه مهندسی، نمادی از حضور بانوان مهندس در خط مقدم حل مسائل کشور در حوزههای آب، محیطزیست، انرژی، معماری، شهرسازی، فناوری، عمران و کشاورزی.
دبیر رویداد ملی مهنا بیان کرد: این رویداد برای نخستین بار با محوریت تکریم بانوان مهندس ایرانی و بازشناسی نقشآفرینی آنان در عرصههای علمی، صنعتی، تجاری و فناوری، در روزهای ۲۱ و ۲۲ آذرماه در شیراز و با حضور مقامات ارشد کشور برگزار شد.