باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه در سخنرانی جدیدی در استانبول، مسئله فلسطین را «قطبنمای اخلاقی زمانه» توصیف کرد و گفت: «آزمون نهایی (برای مسلمانان) این است که آیا جهان اسلام میتواند ارزشهای مشترک را به اقدام جمعی تبدیل کند یا خیر».
وزیر امور خارجه ترکیه گفت: «این به معنای دفع تجاوز اسرائیل و پرداختن به مسئله توسعهطلبی آن است.»
فیدان همچنین به آتشبس غزه پرداخت و گفت که وضعیت کنونی را نمیتوان «صلح» توصیف کرد؛ زیرا صلح مستلزم عدالت بوده و عدالت مستلزم یک کشور فلسطینی مستقل، آزاد و پایدار است.
منبع: الجزیره