باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری سال ۱۴۰۴ صبح روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴، با حضور بیش از ۹۸ هزار داوطلب به‌صورت هم‌زمان در ۳۶ شهر کشور برگزار شد.

نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

از میان ۹۸ هزار و ۹۰۱ داوطلب شرکت‌کننده، ۵۴ هزار و ۱۶۹ نفر زن و ۴۴ هزار و ۷۳۲ نفر مرد بودند.

استان تهران با ۱۸ هزار و ۱۰۹ داوطلب بیشترین و استان خراسان جنوبی با ۴۱۲ داوطلب کمترین میزان شرکت‌کننده را به خود اختصاص دادند.