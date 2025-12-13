نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت دادگستری سال ۱۴۰۴ صبح روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴، با حضور بیش از ۹۸ هزار داوطلب به‌صورت هم‌زمان در ۳۶ شهر کشور برگزار شد. 

نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری از سوی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شد.

از میان ۹۸ هزار و ۹۰۱ داوطلب شرکت‌کننده، ۵۴ هزار و ۱۶۹ نفر زن و ۴۴ هزار و ۷۳۲ نفر مرد بودند. 

استان تهران با ۱۸ هزار و ۱۰۹ داوطلب بیشترین و استان خراسان جنوبی با ۴۱۲ داوطلب کمترین میزان شرکت‌کننده را به خود اختصاص دادند.

برچسب ها: آزمون وکالت ، وکالت دادگستری
خبرهای مرتبط
اعلام جزئیات آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه سال ۱۴۰۴
آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه با حضور حدود ۱۱۵ هزار داوطلب برگزار شد
حضور ۹۷ هزار نفر در آزمون وکالت کانون وکلا/ ۶۰ درصد از شرکت کنندگان بانوان هستند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نوسان قیمت برنج متوقف شد
ثبت ۷۰ هزار تخلف ساکن توسط یگان ویژه ضربت پلیس راهور تهران بزرگ در ۱۲ روز
افزایش قیمت بنزین تأثیری بر کرایه تاکسی‌ها ندارد
عضو شورای شهر تهران: ایرادات شهرزاد باید فوری برطرف شود
تمهیدات ویژه پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص رصد تخلفات مرتبط با معاینه فنی وسایل نقلیه
۶۳ هزار خانواده تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان هستند
بارش گسترده در غرب، جنوب و نوار شمالی کشور/ آماده‌باش نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر
افراد جامعه باید هر اقدامی را با حیا انجام دهند
ابلاغ الزامات پدافند غیرعامل تونل‌های ترافیکی و زیرگذر‌های پیاده مهم پایتخت
کاشت ۱۴۵۰ اصله نهال در منطقه یک؛ گامی عملی در مسیر طرح ملی یک میلیارد درخت
آخرین اخبار
نتایج آزمون وکالت سال ۱۴۰۴ کانون وکلای دادگستری اعلام شد
بازدید میدانی دادستان تهران از زندان‌ها؛ آزادی ۱۱۳ زندانی واجد شرایط
جهانگیر: انس با قرآن و نقش زنان کلید کاهش آسیب‌های اجتماعی است
نوسان قیمت برنج متوقف شد
ضرورت رزرو طرح ترافیک در صورت انجام سفر‌های ضروری
آماده‌باش کامل مدیریت بحران در پی بارش‌های گسترده در آذرماه
تمهیدات ویژه پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص رصد تخلفات مرتبط با معاینه فنی وسایل نقلیه
ارزبری قابل توجه از کشور در بحث فرآوری بافت
مقاوم‌سازی ۲۲ پل در پایتخت در چهار سال اخیر
افزایش قیمت بنزین تأثیری بر کرایه تاکسی‌ها ندارد
معافیت مالیاتی برای خیرین بهزیستی
شفافیت مالی و توانمندسازی نیروی انسانی، ستون‌های اصلی چابک‌سازی هلال‌احمر است
تداوم عملیات هلال‌احمر در ۱۸ استان/ رهاسازی بیش از هزار خودرو از برف و کولاک
سومین مرکز کوثر ویژه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در منطقه ۸ افتتاح شد
ابلاغ الزامات پدافند غیرعامل تونل‌های ترافیکی و زیرگذر‌های پیاده مهم پایتخت
کاشت ۱۴۵۰ اصله نهال در منطقه یک؛ گامی عملی در مسیر طرح ملی یک میلیارد درخت
ایمنی و ساماندهی گود‌های پر خطر منطقه ۱۳
بارش گسترده در غرب، جنوب و نوار شمالی کشور/ آماده‌باش نیرو‌های عملیاتی هلال‌احمر
ثبت ۷۰ هزار تخلف ساکن توسط یگان ویژه ضربت پلیس راهور تهران بزرگ در ۱۲ روز
عضو شورای شهر تهران: ایرادات شهرزاد باید فوری برطرف شود
۶۳ هزار خانواده تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان هستند
افراد جامعه باید هر اقدامی را با حیا انجام دهند
گزارش مجلس درباره آتش سوزی جنگل‌های الیت غیرکارشناسی است
۴۶ دستگاه آماده استخدام افراد دارای معلولیت/ بیکاری ۲۰ هزار معلول دارای مدرک دانشگاهی
نجفی: تعیین نرخ کرایه تاکسی‌ها فقط در صلاحیت شورای شهر است
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
۴ ایرانی محبوس در زندان‌های گرجستان به کشور منتقل شدند
زنگ خطر برای حمل‌ونقل عمومی؛ ۵۱ کشته و مجروح در ۷۲ ساعت
تردد در اکثر معابر و بزرگراه‌های تهران سنگین است
مهارت گفت‌وگو در خانواده؛ چرا زوج‌ها نمی‌توانند با هم حرف بزنند؟