ممنوعیت حجاب در مدارس اتریش + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت اتریش در ادامه سیاست‌های محدودکننده مربوط به اسلام، استفاده از روسری در مدارس برای دختران زیر ۱۴ سال را ممنوع اعلام کرد. بر اساس این تصمیم، والدینی که فرزندانشان این قانون را رعایت نکنند، مشمول جریمه‌ای بین ۱۵۰ تا ۸۰۰ یورو خواهند شد.

مسئولان دولتی این اقدام را بخشی از تلاش‌ها برای مقابله با آنچه «اسلام‌هراسی و نفوذ نمادهای مذهبی در مدارس» می‌خوانند، توصیف کرده‌اند. در مقابل، گروه‌های حقوق بشری و فعالان مدنی این تصمیم را محدودکننده آزادی‌های دینی و تبعیض‌آمیز خوانده و نسبت به تأثیرات اجتماعی و روانی آن بر دانش‌آموزان هشدار داده‌اند.