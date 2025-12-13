باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز شنبه قول داد که به حمله ادعایی داعش در سوریه که منجر به کشته شدن دو نظامی و یک غیرنظامی آمریکایی و زخمی شدن سه نظامی شد، پاسخ دهد.

ترامپ گفت: «ما به حمله داعش به نیروهایمان پاسخ خواهیم داد.» وی افزود: «اگر نیرو‌های آمریکایی دوباره مورد حمله قرار گیرند، پاسخ خواهیم داد.»

پیش از این، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرده بود که دو نظامی آمریکایی و یک غیرنظامی در کمین یک فرد مسلح داعشی در سوریه کشته و سه نظامی دیگر زخمی شدند.

این فرماندهی افزود: «فرد مسلح درگیر و کشته شد.»

منبع: آناتولی