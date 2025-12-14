باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال با انجام ۲ دیدار در شهر‌های تبریز و تهران از امروز (روز یکشنبه) شروع می‌شود و مابقی بازی‌ها در روز‌های دوشنبه و چهارشنبه برگزار خواهد شد. تیم‌های پرسپولیس و تراکتور امروز از حریفان خود پذیرایی می‌کنند.

تراکتور- پیکان/ یکشنبه ساعت ۱۵:۳۰

بازی تیم‌های تراکتور و پیکان به خاطر رای کمیته استیناف فقط با حضور هواداران خانم برگزار می‌شود.

تیم‌های فوتبال تراکتور و پیکان درحالی به مصاف یکدیگر می‌روند که هر ۲ تیم شرایط خوبی در بازی‌های اخیر خود نداشتند و به برد این بازی نیاز مبرم دارند.

سرخپوشان تبریزی نتایج خوبی در هفته‌های اخیر لیگ برتر کسب نکردند و نتوانستند انتظارات هواداران خود را برآورده کنند. آنها ۲ تساوی متوالی برابر تیم‌های ذوب آهن و استقلال خوزستان به دست آوردند و همین موضوع باعث شد که از کورس قهرمانی عقب بیفتند و با یک بازی کمتر نسبت به رقبای خود ۱۸ امتیاز کسب کردند و در رتبه ششم جدول رده بندی قرار گرفتند.

شاگردان اسکوچیچ با حمایت هواداران خانم به دنبال پیروزی بازی خانگی برابر تیم پیکان هستند تا نوار تساوی‌های خود را قطع کنند و بعد از چند هفته به پیروزی برسند و در کورس مدعیان قهرمانی قرار بگیرند.

در آن طرف، تیم فوتبال پیکان بعد از ۲ برد متوالی، هفته گذشته برابر تیم پرسپولیس با یک گل شکست خورد و با ۱۴ امتیاز در رتبه یازدهم جدول رده بندی قرار گرفت.

پیکانی‌ها بعد از شکست برابر تیم پرسپولیس از نحوه داوری این دیدار اعتراض و بیان کردند که پنالتی شان در این بازی گرفته نشده است.

شاگردان سعید دقیقی می‌خواهند با امتیاز گرفتن از تیم تراکتور دست پر به تهران برگردند تا هم شکست هفته قبل را جبران کرده و هم چند پله در جدول رده بندی ارتقا پیدا کنند.

آمار بازی‌های این ۲ تیم به نفع تراکتور است. این ۲ تیم ۲۶ بار در تاریخ لیگ برتر فوتبال به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۱۳ برد سهم تراکتور، ۷ برد سهم پیکان و ۶ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است.

اگر تراکتوری‌ها این بازی را پیروز شوند تا رتبه سوم جدول رده بندی صعود می‌کنند، اما اگر برنده نشوند در آن صورت هیچ شانسی برای قهرمانی در نیم فصل اول را ندارند.

به هر حال باید دید تراکتوری‌ها می‌توانند طلسم تساوی‌های خود را بشکنند یا نه!

پرسپولیس- آلومینیوم اراک/ یکشنبه ساعت ۱۶:۱۵

تیم فوتبال پرسپولیس هفته گذشته توانست با برتری برابر تیم پیکان ۲۲ امتیازی شود و در رتبه دوم جدول رده بندی قرار بگیرد.

سرخپوشان پایتخت با حضور اوسمار شرایط خوبی پیدا کردند و در ۵ بازی گذشته خود ۳ برد و ۲ تساوی به دست آوردند و به کورس مدعیان قهرمانی برگشتند.

شاگردان اوسمار امروز مقابل تیمی قرار می‌گیرند که به نوعی گربه سیاهشان محسوب می‌شود و در سال‌های گذشته برای کسب امتیاز برابر آلومینیوم اراک با مشکل مواجه می‌شدند.

پرسپولیسی‌ها با حمایت هواداران پرشور خود به دنبال ۳ امتیاز بازی خانگی برابر تیم آلومینیوم اراک هستند تا هم به طور موقت جای سپاهان را در صدر جدول بگیرند و هم بتوانند روند رو به رشد خود را تا پایان نیم فصل ادامه بدهند.

در آن طرف، تیم فوتبال آلومینیوم اراک وضعیت خوبی ندارد و در ۶ بازی اخیر خود بردی کسب نکرده است و این تیم هفته گذشته هم برابر تیم سپاهان شکست خورد و با ۱۵ امتیاز در رتبه دهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان مجتبی حسینی می‌خواهند برابر تیم پرسپولیس به برتری برسند تا نوار ناکامی‌های خود را قطع کنند و رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند، اما آنها کار سختی جلوی هواداران پرشور سرخپوش دارند.

آمار اوسمار برابر مجتبی حسینی خوب نبوده است و او در سال‌های گذشته که هدایت سرخپوشان را برعهده داشت، ۲ بار مقابل حسینی قرار گرفت که در هر ۲ بازی هم شکست خورد. سرمربی برزیلی در هفته شانزدهم فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۳ برابر تیم جوان حسینی شکست خورد. همچنین او در دیدار جام حذفی هم بعد از تساوی پرگل در وقت‌های قانونی در ضربات پنالتی نتیجه بازی را واگذار کرد تا مقابل حسینی در شکست‌ها دبل کند.

براین اساس اوسمار به دنبال جبران ۲ شکست قبلی برابر تیم مجتبی حسینی هست تا خاطرات تلخ گذشته را از ذهن هواداران پرسپولیس پاک کند.

مارکو باکیچ و محمد عمری به علت مصدومیت قادر به همراهی تیم پرسپولیس در این بازی نیستند. همچنین سرژ اوریه هم به احتمال زیاد در بازی امروز غایب است.

تیم‌های پرسپولیس و آلومینیوم تاکنون ۱۲ بار به مصاف یکدیگر رفته‌اند که ۵ برد سهم سرخپوشان و ۵ برد سهم اراکی‌ها و ۲ بازی هم با تساوی به پایان رسیده است.

به هر حال باید دید اوسمار می‌تواند انتقام ۲ شکست قبلی را از مجتبی حسینی بگیرد یا نه!