تیم فوتبال پرسپولیس با تغییراتی در ترکیب خود به مصاف تیم فوتبال آلومینیوم اراک در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز ( روز یکشنبه) به مصاف تیم فوتبال آلومینیوم اراک می رود که مارکو باکیچ، محمد عمری و امید عالیشاه با وجود اینکه مصدومیتشان برطرف شده و در تمرینات گروهی شرکت می کنند، اما حضورشان در بازی امروز قطعی نیست.

همچنین سروش رفیعی بعد از محرومیت یک جلسه ای خود دوباره می تواند برای سرخپوشان به میدان برود و این اتفاق می تواند خبر خوبی برای اوسمار باشد تا از کاپیتان دوم تیم خود بتواند استفاده کند.

پیام نیازمند دروازه بان ملی پوش پرسپولیس هفته گذشته چند سیو خوب برابر پیکان داشت و مانع باز شدن دروازه سرخپوشان شد و یکی از ارگان اصلی برد تیمش برابر پیکان بود. نیازمند در بازی امروز هم به دنبال کلین شیت است تا دروازه سرخپوشان را بسته نگه دارد.

به نظر می رسد که اوسمار از عملکرد حسین ابرقویی در خط دفاع راضی هست و به احتمال زیاد از ابرقویی و کنعانی زادگان به عنوان زوج خط دفاعی در بازی امروز استفاده کند.

یعقوب براجعه با وجود اینکه در بازی با پیکان عملکرد خوبی نداشت و بیشتر حملات حریف از سمت او در دفاع راست بود، اما با توجه به اینکه سرژ اوریه آماده نیست به خاطر همین باز هم براجعه در دفاع راست سرخپوشان بازی می کند. همچنین میلاد محمدی هم در دفاع چپ بازی خواهد کرد.

میلاد سرلک و سروش رفیعی هم هافبک های پرسپولیس در بازی امروز خواهند بود.

اوستون اورونوف و تیوی بیفوما هم وینگرهای چپ و راست پرسپولیس را در این بازی تشکیل می دهند.

محمد خدابنده لو در بازی با پیکان عملکرد درخشانی داشت و احتمال دارد که اوسمار از این بازیکن در جلوی هافبک ها به جای محمد عمری استفاده کند.

علی علیپور هم تنها مهاجم پرسپولیس در بازی امروز خواهد بود و باید دید او بعد از چند بازی می تواند گلزنی کند و تعداد گل های خود را به عدد 6 برساند یا نه!

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک .

پیام نیازمند، حسین کنعانی زادگان ، حسین ابرقویی، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، میلاد سرلک، سروش رفیعی، تیوی بیفوما، اوستون اورونوف، محمد خدابنده‌لو و علی علیپور.