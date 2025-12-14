\u00a0\n\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0631\u0641 \u067e\u0627\u06cc\u06cc\u0632\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639\u0627\u062a \u06af\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0641\u0646\u0648\u0626\u06cc\u0647 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0648\u0631 \u0628\u0627\u0641\u062a \u0631\u0648\u06cc \u062f\u0627\u062f. \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631\u0634 \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u060c \u0645\u0648\u062c\u0628 \u0633\u0641\u06cc\u062f\u067e\u0648\u0634 \u0634\u062f\u0646 \u0642\u0644\u0647\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u062f\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n