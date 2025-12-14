اولین بارش برف پاییزی در ارتفاعات گدار کفنوئیه در محور بافت، صحنه‌های زیبایی را پدید آورد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان- اولین بارش برف پاییزی امروز در ارتفاعات گدار کفنوئیه واقع در محور بافت روی داد. این بارش که از بامداد آغاز شد، موجب سفیدپوش شدن قله‌ها و دامنه‌های این منطقه شد.

 

