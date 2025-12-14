باشگاه خبرنگاارن جوان؛ مسیح درخشنده - جدال تیمهای اول و آخر جدول ردهبندی لیگ برتر انگلیس با پیروزی خفیف و دشوار توپچیها همراه شد. بهنظر میرسید شاگردان میکل آرتتا شب راحتی را در ورزشگاه امارات سپری کنند و به راحتی از سد ولورهمپتون بگذرند، اما اصلاً اینطور نبود و با نتیجه ۲-۱ پیروز شدند.
شاگردان میکل آرتتا برای شکستن طلسم دروازه ولوز ۷۰ دقیقه منتظر ماندند تا اینکه گل به خودی سم جانستون دروازه بان گرگها روی کرنر ارسال ساکا زحمات خودش و هم تیمشها را به هدر داد. ولوز در عین ناباوری با ضربه سر تولو آروکوداره و در دقیقه ۹۰ به گل تساوی دست یافت. در حالیکه تصور میشد بازی مساوی خواهد شد، اما این بار گلبهخودی یرسون موسکرا باعث شد تیم آرتتا به گل دوم برسد و سه امتیاز این مسابقه را کسب کند.