باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری در آیین اختتامیه رویداد ملی بانوان مهندس (مهنا) در شیراز افزود: معماری اصیل گذشته، حس هویت و تشخص را در انسان تقویت میکرد و امروز ضروری است در مسیر توسعه، این هویت حفظ و احیا شود.
او مهندسی را مبتنی بر تفکر، تعقل و تدبیر دانست و بیان کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به دانشی نیاز دارد که منجر به دانایی و حل مسائل شود.
نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به جایگاه زن در تاریخ و آموزههای اسلامی اظهار داشت: بر اساس متون صریح قرآنی، کرامت انسانی وابسته به جنسیت، دین یا ملیت نیست و زن و مرد از کرامت ذاتی برابر برخوردارند.
امیری ادامه داد: سیره پیامبر اسلام (ص) در تکریم حضرت فاطمه زهرا (س) پیام روشنی درباره جایگاه زن به جامعه بشری ارائه میدهد.
او با اشاره به نقش زنان در انقلاب اسلامی و پس از آن گفت: زنان نقش مؤثری در پیروزی انقلاب اسلامی و اداره کشور داشتهاند و این نگاه در قانون اساسی و انتصاب زنان در مسئولیتهای مدیریتی نیز استمرار یافته است.
استاندار فارس همچنین با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در استفاده از توان مدیریتی بانوان خاطرنشان کرد: تاکنون در استان فارس ۱۷۷ مدیر زن منصوب شدهاند که چهار فرماندار زن نیز در میان آنان حضور دارند.