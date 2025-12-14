در پی تیراندازی در دانشگاه براون در رود آیلند آمریکا حداقل دو نفر کشته و نه نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - برت اسمایلی، شهردار پراویدنس گفت: در تیراندازی در دانشگاه براون در رود آیلند حداقل دو نفر کشته و نه نفر زخمی شدند. قربانیان بازمانده در بیمارستان بستری شده‌اند و در وضعیت بحرانی اما پایدار قرار دارند.

شهردار تأیید کرد که تاکنون هیچ مظنونی بازداشت نشده است. در همین حال، دانشگاه اعلام کرد که دستور پناه گرفتن در محل همچنان پابرجاست، زیرا نیرو‌های انتظامی در منطقه فعال هستند.

دانشگاه پراویدنس چند ساعت پس از ورود یک مظنون با سلاح گرم به ساختمانی که دانشجویان در آن مشغول امتحان بودند، در قرنطینه باقی ماند. خیابان‌های اطراف دانشگاه ساعاتی پس از تیراندازی مملو از وسایل نقلیه اورژانس بود و با ادامه جستجوی سازمان‌های اجرای قانون، امنیت در سطح شهر افزایش یافت.

مقامات گفتند که مظنون همچنان متواری است، زیرا پلیس با مأمورانی از اداره تحقیقات فدرال و اداره الکل، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره برای جستجوی خیابان‌ها و ساختمان‌های اطراف دانشگاه برای یافتن فرد مورد نظر همکاری می‌کند.

تیموتی اوهارا، معاون رئیس پلیس پراویدنس گفت که مظنون شناسایی نشده است. مقامات گفتند که ویدئویی از مظنون، مردی احتمالاً حدوداً سی و چند ساله و سیاه‌پوش، منتشر خواهند کرد که به گفته اوهارا ممکن است ماسک زده باشد. او گفت که مقامات پوکه‌های فشنگ را از صحنه تیراندازی پیدا کرده‌اند، اما پلیس آماده انتشار جزئیات نیست.

مقامات گفتند که فرد مسلح پس از تیراندازی به دانشجویان در ساختمان مهندسی باروس و هالی براون، جایی که در‌های بیرونی هنگام برگزاری امتحانات باز شده بود، فرار کرد.

طبق گزارش بهداشت دانشگاه براون، حال هفت نفر از نه زخمی وخیم گزارش شده است.

براون، واقع در کالج هیل در پایتخت ایالت رود آیلند، صد‌ها ساختمان از جمله سالن‌های سخنرانی، آزمایشگاه‌ها و خوابگاه‌ها دارد. به گفته مقامات محلی، گمان می‌رود که مظنون تیراندازی در امتداد خیابانی که معمولاً شلوغ و پر رفت و آمد است، فرار کرده باشد.

در مقایسه با بسیاری از کشورها، تیراندازی‌های دسته‌جمعی در مدارس، محل‌های کار و عبادتگاه‌ها در ایالات متحده رایج‌تر است، کشوری که برخی از سهل‌گیرانه‌ترین قوانین اسلحه را در جهان توسعه‌یافته دارد. آرشیو خشونت با اسلحه، که تیراندازی‌های دسته‌جمعی را به عنوان هر حادثه‌ای که در آن چهار یا بیشتر قربانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند تعریف می‌کند، امسال ۳۸۹ مورد از آنها را در ایالات متحده شمارش کرده است از جمله حداقل شش تیراندازی از این دست در مدارس.

طبق این آرشیو، سال گذشته ایالات متحده بیش از ۵۰۰ تیراندازی دسته‌جمعی داشته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: تیراندازی در آمریکا ، پلیس آمریکا
خبرهای مرتبط
چهار کشته و ۱۰ زخمی در تیراندازی کالیفرنیا
تیراندازی در مرکز خریدی در پایتخت نروژ
تیراندازی در دانشگاه کنتاکی و چاقوکشی در کارولینای شمالی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرنگونی صد‌ها پهپاد اوکراینی طی شبانه روز گذشته
دستگیری ۵ نفر در سوریه به ظن ارتباط با حمله به نظامیان آمریکایی 
حماس:اسرائیل با ترور رائد سعد از تمامی خطوط قرمز عبور کرد
پایان پنج ساعت مذاکره بر سر اوکراین در برلین/ گفت‌و‌گو‌ها فردا مجددا از سر گرفته می‌شود
نتانیاهو: هشدار داده بودیم که حمایت از تشکیل کشور فلسطین، باعث افزایش یهودستیزی می‌شود!
حماس: ترور رائد سعد اعتبار آتش‌بس را تهدید می‌کند
زلنسکی برای رایزنی با سران اروپایی وارد برلین شد
آخرین اخبار
پایان پنج ساعت مذاکره بر سر اوکراین در برلین/ گفت‌و‌گو‌ها فردا مجددا از سر گرفته می‌شود
سرنگونی صد‌ها پهپاد اوکراینی طی شبانه روز گذشته
دستگیری ۵ نفر در سوریه به ظن ارتباط با حمله به نظامیان آمریکایی 
حماس:اسرائیل با ترور رائد سعد از تمامی خطوط قرمز عبور کرد
نتانیاهو: هشدار داده بودیم که حمایت از تشکیل کشور فلسطین، باعث افزایش یهودستیزی می‌شود!
حماس: ترور رائد سعد اعتبار آتش‌بس را تهدید می‌کند
زلنسکی برای رایزنی با سران اروپایی وارد برلین شد
روبیو حمله امروز در سیدنی را محکوم کرد
فایننشال تایمز: زلنسکی آماده دست کشیدن از رویای پیوستن به ناتو است
پسکوف: روسیه در پرونده اوکراین کاری به اروپا ندارد
آمریکا در جست‌وجوی نیروی چندملیتی برای غزه؛ هنوز متحدان قاطعانه تعهد نداده‌اند
ویتکاف و کوشنر برای دور دیگری از مذاکرات اوکراین وارد برلین شدند
نخست‌وزیر جدید چک: جمهوری چک تضمین‌کننده مالی اوکراین نخواهد بود
کرملین اظهارات دبیرکل ناتو در مورد جنگ با روسیه را غیرمسئولانه خواند
روس‌ها مدعی آزادی یک روستای دیگر در شرق اوکراین شدند
حماس نسبت به تلاش‌ها برای آواره کردن فلسطینی‌ها مطابق با برنامه‌های اسرائیل هشدار داد
تیراندازی خونین در ساحل سیدنی همزمان با جشن یهودیان؛ ۱۶ نفر کشته شدند
باران‌های شدید جان دستکم ۱۰ نفر را در غزه طی ۲۴ ساعت گرفته است
اوکراین مدعی حمله پهپادی به پالایشگاه‌های روسیه شد
واکنش اردن به تصویب ۱۹ شهرک صهیونیستی جدید در کرانه باختری
یک گروه سازمان ملل خواستار آزادی نفتکش توقیف شده توسط آمریکا در کارائیب شد
آنچه آمریکا برای لبنان می‌خواهد؟
وزیر خارجه تایلند: تلاش میانجیگری ترامپ با واقعیت‌ها سازگار نیست
شمار قربانیان طوفان در سریلانکا به ۶۴۳ نفر رسید
پهپاد «حدید-۱۱۰» با پیشران‌جت؛ وسوسه روسیه برای تقویت نبرد پهپادی
نیرو‌های آمریکایی در ژاپن برای جنگ هسته‌ای احتمالی در طول جنگ سرد آماده شده بودند
روسیه پرواز‌ها را در دو فرودگاه مسکو محدود می‌کند
چین: واشنگتن باید شرایط خلع سلاح هسته‌ای را فراهم کند
جزئیات حمله به گشتی سوری-آمریکایی در جریان دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه
آمریکا شرط خود برای تضمین‌های امنیتی اوکراین را مشخص کرد