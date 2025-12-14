در پی تیراندازی در دانشگاه براون در رود آیلند آمریکا حداقل دو نفر کشته و نه نفر زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - برت اسمایلی، شهردار پراویدنس گفت: در تیراندازی در دانشگاه براون در رود آیلند حداقل دو نفر کشته و نه نفر زخمی شدند. قربانیان بازمانده در بیمارستان بستری شده‌اند و در وضعیت بحرانی اما پایدار قرار دارند.

شهردار تأیید کرد که تاکنون هیچ مظنونی بازداشت نشده است. در همین حال، دانشگاه اعلام کرد که دستور پناه گرفتن در محل همچنان پابرجاست، زیرا نیرو‌های انتظامی در منطقه فعال هستند.

دانشگاه پراویدنس چند ساعت پس از ورود یک مظنون با سلاح گرم به ساختمانی که دانشجویان در آن مشغول امتحان بودند، در قرنطینه باقی ماند. خیابان‌های اطراف دانشگاه ساعاتی پس از تیراندازی مملو از وسایل نقلیه اورژانس بود و با ادامه جستجوی سازمان‌های اجرای قانون، امنیت در سطح شهر افزایش یافت.

مقامات گفتند که مظنون همچنان متواری است، زیرا پلیس با مأمورانی از اداره تحقیقات فدرال و اداره الکل، دخانیات، سلاح گرم و مواد منفجره برای جستجوی خیابان‌ها و ساختمان‌های اطراف دانشگاه برای یافتن فرد مورد نظر همکاری می‌کند.

تیموتی اوهارا، معاون رئیس پلیس پراویدنس گفت که مظنون شناسایی نشده است. مقامات گفتند که ویدئویی از مظنون، مردی احتمالاً حدوداً سی و چند ساله و سیاه‌پوش، منتشر خواهند کرد که به گفته اوهارا ممکن است ماسک زده باشد. او گفت که مقامات پوکه‌های فشنگ را از صحنه تیراندازی پیدا کرده‌اند، اما پلیس آماده انتشار جزئیات نیست.

مقامات گفتند که فرد مسلح پس از تیراندازی به دانشجویان در ساختمان مهندسی باروس و هالی براون، جایی که در‌های بیرونی هنگام برگزاری امتحانات باز شده بود، فرار کرد.

طبق گزارش بهداشت دانشگاه براون، حال هفت نفر از نه زخمی وخیم گزارش شده است.

براون، واقع در کالج هیل در پایتخت ایالت رود آیلند، صد‌ها ساختمان از جمله سالن‌های سخنرانی، آزمایشگاه‌ها و خوابگاه‌ها دارد. به گفته مقامات محلی، گمان می‌رود که مظنون تیراندازی در امتداد خیابانی که معمولاً شلوغ و پر رفت و آمد است، فرار کرده باشد.

در مقایسه با بسیاری از کشورها، تیراندازی‌های دسته‌جمعی در مدارس، محل‌های کار و عبادتگاه‌ها در ایالات متحده رایج‌تر است، کشوری که برخی از سهل‌گیرانه‌ترین قوانین اسلحه را در جهان توسعه‌یافته دارد. آرشیو خشونت با اسلحه، که تیراندازی‌های دسته‌جمعی را به عنوان هر حادثه‌ای که در آن چهار یا بیشتر قربانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند تعریف می‌کند، امسال ۳۸۹ مورد از آنها را در ایالات متحده شمارش کرده است از جمله حداقل شش تیراندازی از این دست در مدارس.

طبق این آرشیو، سال گذشته ایالات متحده بیش از ۵۰۰ تیراندازی دسته‌جمعی داشته است.

