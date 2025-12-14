باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

استان‌هایی که بیشترین تعداد بومگردی را دارند + فیلم

رئیس جامعه بومگردان کشور در مورد بومگردی توضیحاتی ارائه کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - یاور عبیری، رئیس جامعه بومگردان کشور با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در خصوص بومگردی نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
استان‌هایی که بیشترین تعداد بومگردی را دارند + فیلم
young journalists club

تاسیس موزه جنگل‌های هیرکانی و زیتون و سایت موزه مارلیک در رودبار

استان‌هایی که بیشترین تعداد بومگردی را دارند + فیلم
young journalists club

تورهای گردشگری می‌توانند برای نوروز ۱۴۰۰ برنامه‌ریزی کنند

استان‌هایی که بیشترین تعداد بومگردی را دارند + فیلم
young journalists club

اقامتگاه های بومگردی، شاه کلید توسعه اشتغال و گردشگری در روستا

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تیراندازی مرگبار در سیدنی + فیلم
۶۳۸

تیراندازی مرگبار در سیدنی + فیلم

۲۳ . آذر . ۱۴۰۴
جنایتی دیگر به سبک پهلوی + فیلم
۴۳۴

جنایتی دیگر به سبک پهلوی + فیلم

۲۳ . آذر . ۱۴۰۴
اخراج به جرم آزادی بیان + فیلم
۴۰۶

اخراج به جرم آزادی بیان + فیلم

۲۳ . آذر . ۱۴۰۴
طغیان رودخانه‌ها در شرق بولیوی + فیلم
۳۸۱

طغیان رودخانه‌ها در شرق بولیوی + فیلم

۲۳ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.