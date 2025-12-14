شرکت رجا قدیمی در حوزه حمل ونقل بار ومسافر در سال ۸۸ بابت رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- اخیراً وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی یک پیشنهاد مشترک به هیات وزیران ارائه کردند و در این پیشنهاد خواسته بودند که رجا به دولت برگرد تا در فضای تخصصی و کارشناسی بتواند ظرفیتهای خود را بازیابی کند و مسیر تحول را در پیش بگیرد و باری از این سازمان برداشته شود.
شرکت حمل ونقل ریلی رجا از شرکتهای قدیمی و باسابقه در حوزه حمل ونقل است. این شرکت در سال ۸۸ به علت پرداخت بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. این مصوبه از ابتدا فرایند کارشناسی واگذاری را طی نکرد و این واگذاری در حالی انجام شد که با وظایف و کارکرد و خدمات این سازمان تناسبی نداشت. این شرکت در حال حاضر سوددهی ندارد و به علت شرایط حاکم بر اقتصاد حمل و نقل و قیمتگذاری دستوری و عملیات تکلیفی از سوی دولت و نقش خدمترسانی عمومی در حوزه حمل و نقل جزء شرکتهای زیانده است.
تأمین اجتماعی یک سازمان خدماتی است و در فضای اقتصادی و کسب سودآوری فعالیت نمیکند. برای خدمترسانی به کارگران و بازنشستگان و ایجاد امنیت اجتماعی و خدمات درمانی ایجاد شده است. با مطالعات و کارشناسیهای صورت گرفته و در چارچوب قوانین و لحاظ منافع بیمهشدگان سازمان، مقرر شد این شرکت به دولت بازگردد تا در حوزه تخصصی خود به فعالیت بپردازد و به اجراشدن برنامههای توسعه زیرساختهای ریلی کمک کند. همچنین در بازگشت به دولت ارزش شرکت بر اساس قیمت روز محاسبه و به سازمان پرداخت میشود.