طبق اعلام روزنامه عربستانی محمد صلاح هفته جاری راهی جده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - گمانه زنی‌ها درباره محمد صلاح باوجود بازگشت او به ترکیب لیورپول زیاد است.

در روز‌های گذشته، تنش شدیدی بین محمد صلاح و سرمربی هلندی‌اش، آرنه اشلوت، پس از اظهارات تحریک‌آمیزی که باعث کنار گذاشته شدن این بازیکن از مسابقه مقابل اینتر در لیگ قهرمانان اروپا شد، رخ داد.

روزنامه اسپورت عربستان به نقل از منابع مصری اعلام کرد که محمد صلاح در این هفته در شهر جده حضور خواهد داشت بدون آنکه جزئیات سفر او اعلام شود.

عربستانی‌ها سخت در تلاش هستند تا محمد صلاح را جذب کنند. گزارش‌ها حاکی از این است که این بازیکن مصری به تیم‌های الاهلی یا الاتحاد بپیوندد، به‌خصوص که موضوع تمدید قرارداد ریاض محرز یا موسا دیابی با باشگاه‌هایشان هنوز نهایی نشده است.

محمد صلاح در بازی لیورپول مقابل برایتون در هفته شانزدهم لیگ انگلیس، به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و توانست یک پاس گل بدهد.

عربستانی‌ها در تابستان سال گذشته هم تلاش کردند تا صلاح را از لیورپول جذب کنند، اما این ستاره مصری تصمیم به ماندن گرفت. با این شرایطی که او دارد احتمال جدایی اش بسیار زیاد است.

