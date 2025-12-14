باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وال استریت ژورنال به نقل از منابع گزارش داد که حمله به یک گشتی سوری-آمریکایی در نزدیکی شهر پالمیرا در حالی رخ داده است که یک سرهنگ دوم آمریکایی در حال دیدار با نماینده وزارت کشور سوریه بوده است.

طبق اطلاعات آنها، این گشتی در حال محافظت از جلسه‌ای بود که در آن مقابله با گروه تروریستی داعش مورد بحث قرار گرفته بود. مهاجم با مسلسل آتش گشود و توسط سربازان سوری در محل کشته شد.

پیش از این، شان پارنل، دستیار رئیس روابط عمومی پنتاگون، مرگ دو نظامی آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی آمریکایی را در جریان این حادثه در پالمیرا تأیید کرد. هر سه نفر توسط بالگرد‌های آمریکایی به پایگاه نظامی ایالات متحده و ائتلاف غربی در منطقه مرزی التنف (۲۵۰ کیلومتری دمشق) منتقل شدند.

به گزارش وال استریت ژورنال، پس از حمله، ایالات متحده دو جت جنگنده اف-۱۶ را بر فراز پالمیرا به پرواز درآورد. کانال تلویزیونی سوریه گزارش داد که ایالات متحده هواپیما‌های جنگی خود را با استفاده از بمب‌های منور به پرواز درآورده است.

