باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - کاوه درودی عضو هیات رییسه فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام و از کارشناسان این رشته در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران‌جوان گفت: بنده به‌عنوان فردی که از سال ۱۳۸۴، از ابتدای تأسیس فدراسیون پرورش‌اندام تا امروز، شاهد تحولات، فراز و فرود‌ها و مدیریت‌های مختلف این فدراسیون بوده‌ام، لازم می‌دانم نکاتی را با رعایت انصاف و واقع‌بینی بیان کنم.

دوران مدیریت عرب، یکی از دوره‌های زرین و قابل دفاع عملکردی فدراسیون بوده است

وی افزود: در این سال‌ها، فدراسیون پرورش‌اندام دوره‌های مدیریتی متفاوتی را تجربه کرده است؛ از جمله دوران ریاست جناب آقایان پورعلی‌فرد و نصیرزاده، و همچنین دوره‌هایی که آقایان کاظمی آشتیانی، پارسا، خراسانی، نادمی و عرب به‌عنوان سرپرست مسئولیت داشته‌اند. اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، بدون تردید ایام حضور جناب آقای عرب، یکی از دوره‌های زرین و قابل دفاع عملکردی فدراسیون بوده است.

درودی تصریح کرد: آنچه امروز متأسفانه در برخی رسانه‌ها مشاهده می‌کنیم، اظهارنظر افرادی است که حضورشان در فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام بعضاً با نگاه بخت‌آزمایی بوده است. اشخاصی که هم‌زمان در چندین فدراسیون مختلف ثبت‌نام می‌کنند، شاید در یکی از آنها به جایگاه ریاست برسند؛ بدون آن‌که تعلق یا تخصص واقعی نسبت به رشته پرورش‌اندام داشته باشند. این افراد امروز نیز با عناوین جعلی و طرح مباحث انحرافی، سعی در فرافکنی و تخریب دارند.

مدیری که بیش از اعتبارات فدراسیون، آن را مقروض می‌کند باید از منظر حقوقی و مالی پاسخگو باشد

درودی عنوان کرد: لازم است بدانیم که تغییرات چندمرحله‌ای فرآیند انتخابات فدراسیون، نتیجه مستقیم دخالت دست‌های پشت پرده بود؛ افرادی که در مقطعی تلاش کردند با بهانه قرار دادن موضوع باشگاه‌های غیرمجاز، اعتبار مجمع را زیر سؤال ببرند. در آخرین مجمع نیز، نزدیک به ۱۵ نفر از اعضاء با وجود فشارها، حاضر به حضور نشدند، اما نهایتاً با وساطت بزرگان و ریش‌سفیدان، مجمع به حد نصاب رسید.

عضو هیات رئیسه فدراسیون ادامه داد: نکته قابل تأمل آن است که همان افراد، کمتر از ۲۴ ساعت بعد، مطالبی را علیه کاندید منتخب به یکی از نهاد‌های نظارتی ارائه کردند؛ در حالی که ایشان در دوران مسئولیت این افراد، منصوب و همکار آنها بوده‌است و بسیاری از مسائل را از قبل اشراف داشته‌اند. اگر قرار است درباره عملکرد مالی و مدیریتی صحبت شود، باید صادقانه گفت مدیری که پس از پایان مسئولیت خود، خزانه فدراسیون را خالی از بودجه تحویل می‌دهد و هم‌زمان بدهی‌های انباشته‌ای بر جای می‌گذارد، نمی‌تواند مدیر موفقی تلقی شود. مدیری که بیش از اعتبارات فدراسیون آن را مقروض می‌کند، نه‌تنها مدیر نیست، بلکه از منظر حقوقی و مالی نیز باید پاسخگو باشد.

اعزام‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در مسابقات جهانی، از جمله اقدامات کم‌نظیر فدراسیون در دوره مدیریت عرب است

وی افزود: مدیری که بعد از پایان خدمتش، خودروی سازمانی در اختیارش ده‌ها میلیون تومان جریمه راهنمایی و رانندگی داشته، نشان داده که نه به قانون پایبند است و نه به بیت‌المال توجه دارد. اینها مصادیق روشن ضعف مدیریت و سوء تدبیر است.

درودی تصریح کرد: در مقابل، پس از حضور جناب آقای عرب، در حوزه ستادی اقدامات مثبت و ساختاری مهمی انجام شد؛ از جمله ساماندهی فرآیند خرید‌ها بر اساس قوانین کمیسیون معاملات، نظم‌بخشی به اعتبارات کارپردازی، سازماندهی شبکه و سامانه فدراسیون که سال‌ها یکی از گلوگاه‌های مهم و پرمسئله فدراسیون بود، و همچنین ساماندهی حوزه آموزش.

دوستان فراموش کرده‌اند که در مسابقات آسیایی بعد از عراق دوم شدند

کارشناس بدنسازی و پرورش اندام اظهار داشت: در بعد بین‌المللی نیز با جرأت می‌توان گفت اعزام‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در مسابقات جهانی، از جمله اقدامات کم‌نظیر فدراسیون بود. در حالی که برخی امروز درباره مسائل قهرمانی غوغا می‌کنند، فراموش کرده‌اند که در دوره حضور خودشان، تیم ایران در رقابت‌های آسیایی در لبنان پس از عراق دوم شد؛ آن هم با اعمال نفوذ‌هایی که حتی منجر به صدور یک کاپ جدید برای ایران شد.

وی افزود: متأسفانه بسیاری از این واقعیات هرگز به جامعه پرورش‌اندام ایران و اصحاب رسانه منتقل نشد؛ از جمله تشکیل و مفتوح شدن ده‌ها پرونده کیفری، حقوقی و تعزیراتی در خصوص سوء‌مدیریت‌های گذشته فدراسیون که همگی نشان‌دهنده ضعف بارز مدیریتی است. البته ما آگاهانه تلاش کرده‌ایم کمتر به گذشته بپردازیم، چرا که هدف فدراسیون حرکت رو به جلوست، نه درجا زدن در گذشته.

دروردی تاکید کرد: در خصوص مسابقات عربستان نیز باید گفت برای نخستین‌بار در مسیر جدید IFBB و با هدف امکان دریافت سهمیه‌های آینده، مسابقات به دو بخش آماتور و سمی‌پرو تقسیم شد. با این حال، علی‌رغم اطلاعیه‌های قبلی، در روز مسابقات آنچه در داوری مشاهده شد، با استاندارد‌های اعلام‌شده همخوانی نداشت. در موضوع میزبانی و روادید نیز با علم به قدرت تیم ایران، صدور برخی ویزا‌ها با تأخیر انجام شد و برای برخی از ورزشکاران اصلاً ویزا صادر نشد تا قهرمانی تیم ایران کمرنگ شود.

وی ادامه داد: در همین ایام، همان افراد دست‌نشانده‌ای که در دوره‌های قبل منافع‌شان از فدراسیون قطع شده بود، فشار‌های سنگینی بر فدراسیون وارد کردند؛ از جمله واگذاری بحث سمی‌پرو به یکی از بستگان خود و ایجاد موازی‌کاری آشکار با فدراسیون، در حالی که فدراسیون تنها نماینده رسمی و ملی کشور است و نام ایران در ابتدا قرار دارد.

عضو هیات رئیسه فدراسیون عنوان کرد: با وجود همه این فشارها، اتفاقات خوب و مبارکی نیز رقم خورد؛ از جمله برگزاری مسابقات انتخابی قوی در داخل کشور و برای نخستین‌بار در تاریخ فدراسیون پرورش‌اندام، یکی از زیرمجموعه‌های فدراسیون یعنی رشته مچ‌اندازی، زیر نظر کمیته پارالمپیک جهانی، تحت نظارت وادا و بالاترین سطوح نهاد‌های ورزشی بین‌المللی، موفق شد تیم ایران را به‌عنوان قهرمان بلامنازع تیمی آسیا در بخش بانوان و آقایان معرفی کند.

وی اظهار داشت: با این حال، متأسفانه رویکرد فعلی برخی جریان‌ها، بزرگ‌نمایی ضعف‌ها زیر ذره‌بین است، بدون آن‌که کوچک‌ترین اشاره‌ای به نقاط قوت و دستاورد‌های فدراسیون داشته باشند. در پایان باید گفت اگر واقعاً دغدغه ورزش دارند، بهتر است به تنش‌های جدی فدراسیون فعلی خود بپردازند. بنده معتقدم اگر برخی دوستان، به‌جای ورود به تخریب فدراسیون بدنسازی پرورش‌اندام، به مسائل و چالش‌های فدراسیون جدیدی که خود را متعلق به آن می‌دانند و از همان مسیر نیز به فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام نقل مکان کرده‌اند بپردازند و مسئولانه پیگیر مشکلات جامعه ورزشی خود باشند، قطعاً اثرگذاری مثبت‌تری خواهند داشت.

درودی عنوان کرد: بدون تردید، چنین رویکردی به نفع همان جامعه‌ای خواهد بود که ادعای دلسوزی برای آن مطرح می‌شود؛ چرا که فدراسیون بدنسازی و پرورش‌اندام آن‌قدر بزرگ، ریشه‌دار و برخوردار از نیرو‌های متخصص و دلسوز است که به هیاهو، اظهارنظر‌های جهت‌دار و فضاسازی‌های غیرمنصفانه، هیچ نیازی ندارد.