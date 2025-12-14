کارشناس هواشناسی مازندران گفت: در اکثر مناطق ساحلی، جلگه‌ای و ارتفاعات استان بارش برف و باران داریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به موج بارشی در اکثر مناطق مازندران، گفت: گرمترین نقطه استان قراخیل با ۲۳ درجه سانتی گراد و بلده با ۳ درجه سردترین نقطه استان در صبح امروز گزارش شده است.

او در زمینه وضعیت فعلی آب و هوای استان، افزود: وضعیت هم اکنون نشان می‌دهد در رامسر و نوشهر رگبار و رعد و برق باران داریم و بارش تگرگ نیز در رامسر گزارش شده است. هم اکنون در اکثر مناطق ساحلی و جلگه‌ای استان هم بارندگی داریم.

کارشناس هواشناسی در ادامه گفت: از اواخر وقت امروز تا اواسط سه شنبه جو استان پایدار است و سامانه بارشی از اواسط وقت سه شنبه از غرب استان خواهیم داشت که عمده بارش این سامانه از بامداد چهارشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه است و این سامانه بارشی بارش پراکنده برف را در ارتفاعات استان در پی دارد.

نوروزیان افزود: از پنج شنبه به تدریج با کاهش ناپایداری رو‌به‌رو هستیم ولی دوباره از جمعه رگبار و باران آغاز می‌شود.

کارشناس هواشناسی گفت: دریا امروز نیز مواج بوده و برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

