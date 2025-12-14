عشایر فارس در وضعیت اضطراری/ خطر سیلاب و کولاک جدی است

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحمید کریمی، مدیرکل امور عشایر فارس، اعلام کرد: با توجه به شدت بارشها و هشدار سطح نارنجی هواشناسی، وضعیت اضطراری در تمامی مناطق عشایرنشین استان برقرار شده و ادارات امور عشایر شهرستانها در آمادهباش کامل قرار دارند.
او در جلسه کمیته مدیریت بحران ادارهکل امور عشایر فارس گفت: اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با مخاطرات طبیعی ناشی از بارندگیهای شدید برنامهریزی و به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است. کریمی افزود: سامانه بارشی تا روز جمعه فعال خواهد بود و در برخی مناطق عشایر ملزم به اسکان در نقاط امن هستند.
مدیرکل امور عشایر فارس هشدار داد: بارش باران و برف، رعد و برق، وزش باد شدید، ریزش تگرگ و پدیده مه میتواند پیامدهایی همچون لغزندگی مسیرها، انسداد گردنهها، کولاک برف، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانهها را به همراه داشته باشد.
کریمی از عشایر خواست توصیههای مدیریت بحران را جدی بگیرند و از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق پرخطر خودداری کنند.
مدیرکل امور عشایر فارس تأکید کرد: عشایر باید نسبت به تأمین ارزاق خانوار و ذخیره علوفه دامها اقدام کرده و در شرایط اضطراری همکاری لازم را با عوامل اجرایی داشته باشند.
او در پایان خاطرنشان کرد: سلامت و امنیت عشایر، دامها و سرمایههای تولیدی آنان در گرو رعایت هشدارها و همکاری با دستگاههای مسئول است.
منبع: روابط عمومی امور عشایر فارس