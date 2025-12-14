باشگاه خبرنگاران جوان - وحید خلیل‌اللهی گفت: این بیمه‌شدگان شامل پنج دهک اول جامعه هستند که به دلیل شرایط درآمدی رایگان از این خدمات استفاده می‌کنند.

او افزود: ما با یک هزار و ۳۹۶ مطب، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی و دیگر مجموعه‌های خدماتی درمانی طرف قرارداد هستیم و به بیمه‌شدگان بیمه سلامت در استان ارائه خدمات می‌کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل گفت: این میزان مطب و مؤسسات طرف قرارداد ۹۵ درصد مجموعه‌های درمانی استان را تشکیل می‌دهد که بیمه‌شدگان به راحتی می‌توانند با مراجعه به این مجموعه‌ها خدمات مطلوبی را دریافت کنند.

خلیل‌اللهی افزود: ما همچنان آماده ارائه خدمات و پوشش بیمه‌ای رایگان برای دهک‌های نیازمند جامعه هستیم تا با پوشش بیمه‌ای، آنها را از خدمات متنوع بیمه سلامت بهره‌مند کنیم.

او در ادامه تصریح کرد: در طول سال مراجعات سرپایی ما به بیش از پنج میلیون و بستری نیز به ۲۳۴ هزار مورد رسیده که در بیمارستان‌های استان و حتی بخش خصوصی پذیرش بیماران را با بیمه سلامت شاهد هستیم.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل گفت: شرایط برای بستری رایگان با پرداخت ۹۸ درصد سهم سازمان برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی نیز فراهم شده تا در کنار پنج دهک اول بتوانند از خدمات مطلوب استفاده کنند.

خلیل‌اللهی بیان کرد: بیش از ۵۳ درصد جمعیت استان اردبیل تحت پوشش خدمات بیمه سلامت هستند و ما همچنان سعی داریم تا به این محدوده افزوده و منطبق بر منشور وظایف و رسالت خود خدمات مطلوبی را به بیمه‌شدگان در ابعاد مختلف ارائه کنیم.

