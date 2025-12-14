در پایان نخستین روز از مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ که در کالتنباخ اتریش برگزار شد، نمایندگان کشورمان در رتبه های ۵۱ و ۵۳ قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون اسکی‌و ورزش های زمستانی ، در پایان نخستین روز از مسابقات بین‌المللی اسکی آلپاین در رشته مارپیچ بزرگ که در کالتنباخ اتریش برگزار شد، محمد ساوه شمشکی موفق شد با اختلاف زمان ۹:۳۷ در رتبه ۵۱ و محمد کیادربندسری با اختلاف زمان ۱۰:۱۲ در رتبه ۵۳ قرار گرفتند . 

از میان ۱۰۴ اسکی باز حاضر در لیست اولیه این رقابتها تنها ۶۸ نفر موفق به پایان رساندن مسابقات شدند.

این رقابت‌ها فردا نیز در رشته‌ مارپیچ بزرگ برگزار می شود و حضور تیم ملی اسکی آلپاین ایران بخشی از روند آماده‌سازی برای کسب سهمیه المپیک زمستانی ۲۰۲۶ میلانوکورتینا است.

هدایت تیم ملی بر عهده باقر کلهر (سرمربی) و بابک کیا شمشکی (مربی تیم ملی) است.

برچسب ها: ورزش های زمستانی ، مسابقات کشتی
خبرهای مرتبط
آمل بر سکوی قهرمانی کشتی فرنگی جوانان مازندران
معصومی: از دبیر خواهش می‌کنم یک تصمیم درست بگیرد/ نمی‌دانم چرا تیم ساری انصراف داد
کاوه: حواشی فینال زیبنده کشتی نبود/ یزدانی فراتر از تصور بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غلامرضا فرخی برترین فرنگی کار جهان شد/ اتحادیه جهانی: بولدزر ایرانی همه را تار و مار کرد
۵ میلیون درخواست برای بلیط جام‌جهانی تنها در ۲۴ ساعت!
برتری لیورپول در شب بازگشت صلاح؛ آشتی چلسی با بُرد
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
آرسنال ۲ - ۱ وولورهمپتون/ نجات توپچی‌ها از مهلکه گرگ‌های زخمی با گل به خودی‌های حریف+ فیلم
آخرین اخبار
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر آلومینیوم اراک
آرسنال ۲ - ۱ وولورهمپتون/ نجات توپچی‌ها از مهلکه گرگ‌های زخمی با گل به خودی‌های حریف+ فیلم
تکاپوی پرسپولیسی ها برای انتقام از آلومینیوم/ تراکتور درصدد قطع نوار تساوی ها در تبریز
۵ میلیون درخواست برای بلیط جام‌جهانی تنها در ۲۴ ساعت!
برتری لیورپول در شب بازگشت صلاح؛ آشتی چلسی با بُرد
غلامرضا فرخی برترین فرنگی کار جهان شد/ اتحادیه جهانی: بولدزر ایرانی همه را تار و مار کرد
اسامی ۳۰ کاندیدای سومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران اعلام شد
داوران هفته چهاردهم لیگ برتر؛ قضاوت اکرمی و محمدی برای سرخابی‌ها
کسب ۲۱۱ مدال رنگارنگ در پاراآسیایی جوانان/ ۶۱ مدال طلا حاصل تلاش توان‌یابان ایران
حقیقت شناس طلایی شد
هت‌تریک طلای پاراتنیس روی میز با قهرمانی تیم دوبل پسران
قهرمانی تیم گلبال دختران ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان
پیروزی مقتدرانه مقابل تایلند/ مدال برنز گلبال پسران به ایران رسید
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ چمسورکی به مدال نقره پاراتکواندو دست یافت
شورش مردمی در هند؛ لیونل مسی کلکته را بهم ریخت
رویارویی با آلومینیوم شبیه بازی با پیکان است/ پرسپولیس برای قهرمانی می جنگد
کرسی‌ای که مهمتر از مدال المپیک است؛ از خطر تعلیق تا کسب IOC Member
مکان دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
آیا مجوز حرفه‌ای استقلال با مشکل رو‌به‌رو می‌شود؟
ثبت نخستین مدال بوچیا به نام ملاعلی پور
خرید جنجالی پرسپولیس نیامده می‌رود؟
غیبت چند ستاره استقلال در دیدار حساس مقابل خیبر
کارسخت سرخابی ها برای جذب یک ملی پوش
مهراوه دومهری صاحب مدال برنز شد
درخشش طارمی در سوپرلیگ یونان؛ مهاجم ایرانی مهره تأثیرگذار المپیاکوس
حیرت اتحادیه جهانی از بازگشت مقتدرانه یزدانی
با حکم معاون وزیر؛ ناظم الشریعه مسئول توسعه ورزش شهر‌های جدید ایران شد
میراسماعیلی: هدف جودو ایران کسب مدال در المپیک است
فیفا همسو با آمریکا؛ سکوت مشکوک اینفانتینو
شایعات عجیب پیرامون نقل و انتقالات پرسپولیس