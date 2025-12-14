باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - قربان نژاد مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ارسال روزانه نزدیک به ۵۸۰ هزار کیلوگرم گوشت مرغ به تهران خبر داد و گفت: علاوه بر پایتخت، میزان قابل توجهی نیز در سطح استان و دیگر مناطق کشور توزیع می‌شود.

او با ارائه آمار عرضه مرغ در تاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۴، از ارسال حجم عمده‌ای از این محصول به تهران و سایر استان‌ها خبر داد.

قربان نژاد افزود:بر اساس گزارش انجمن کشتارگاه‌های استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، در تاریخ مذکور، ۱۵۷ هزار و ۱۴۹ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به میادین میوه و تره‌بار تهران و ۱۳۴ هزار و ۸۲۷ کیلوگرم به فروشگاه‌های پایتخت ارسال شده است. بدین ترتیب، مجموع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۹۱ هزار و ۹۷۶ کیلوگرم رسید.

او گفت:همچنین ۱۳۰ هزار و ۱۰۰ قطعه مرغ زنده برای کشتار به تهران فرستاده شد. با احتساب این مقدار، جمع کل گوشت مرغ ارسالی از مازندران به تهران در این روز، ۵۷۸ هزار و ۱۹۶ کیلوگرم ثبت شده است.

او افزود:در داخل استان مازندران نیز با احتساب فرآیند قطعه‌بندی، ۴۳۹ هزار و ۱۷۰ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع گردیده است. علاوه بر این، ۱۲۳ هزار و ۶۴۵ کیلوگرم مرغ آماده طبخ به سایر استان‌ها و ۲۶ هزار و ۶۰۰ قطعه مرغ زنده (به استان سمنان) ارسال شد.

مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی مازندران گفت: علاوه بر آمار فوق، از طریق استان‌های همجوار گلستان و گیلان و نیز فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش، مرغ آماده طبخ در سطح استان مازندران توزیع می‌گردد.