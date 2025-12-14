سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران از وقوع آتش‌سوزی گسترده در یک سینمای متروکه در خیابان لاله‌زار خبر داد و گفت: این حادثه با اعزام پنج ایستگاه آتش‌نشانی مهار شد و بنابر آخرین اطلاعات، تلفات جانی نداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران گفت: ساعت ۶:۵۶ صبح امروز وقوع یک مورد آتش‌سوزی در یک سینمای متروکه واقع در خیابان لاله‌زار، نرسیده به خیابان جمهوری، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله پنج ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: محل آتش‌سوزی یک ساختمان قدیمی و متروکه دوطبقه و بزرگ بود که به‌طور کامل شعله‌ور شده بود. در اطراف این ساختمان، چند غرفه و انباری دوطبقه وجود داشت که آتش از دو سمت به آنها سرایت کرده بود. سقف این ساختمان‌ها از نوع شیروانی و دارای تیر‌های چوبی بود که همین موضوع باعث گسترش سریع حریق شد.

ملکی با بیان اینکه وسعت حریق حدود ۸۰۰ مترمربع از سقف سه ملک مجاور را در بر گرفته بود، ادامه داد: بخشی از سقف‌ها بر اثر شدت آتش‌سوزی تخریب شده بود و عملیات اطفا به دلیل سختی دسترسی، با دشواری انجام شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران تصریح کرد: آتش‌نشانان با وجود شرایط دشوار، هم از طریق نردبان هیدرولیکی و هم با نفوذ از املاک مجاور، وارد عمل شده و موفق شدند بخش عمده آتش را مهار و شعله‌زنی انجام دهند. در حال حاضر حریق تحت کنترل است و نیرو‌ها مشغول عملیات لکه‌گیری هستند.

وی در پایان گفت: خوشبختانه تا این لحظه این حادثه تلفات جانی نداشته است.

