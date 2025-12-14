مدیرکل مدیریت بحران مازندران از احتمال وقوع سیلاب‌های محلی در پی بارش‌های شدید باران در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران مازندران با اشاره به فعال شدن سامانه بارشی و صدور هشدار سطح نارنجی در استان، نسبت به احتمال وقوع سیلاب‌های محلی هشدار داد و گفت: طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی، فعالیت این سامانه می‌تواند موجب بارش‌های شدید باران، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، کاهش دید، آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال وقوع سیلاب‌های محلی شود.

او از دستگاه‌های اجرایی و امدادی خواست در آماده‌باش کامل قرار گیرند و افزود: لازم است دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی در آماده‌باش کامل قرار گیرند.

محمدی خطاب به شهروندان، گفت: پرهیز از تردد غیرضروری در محور‌های کوهستانی استان ضروری است و باید از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد رانش زمین خودداری شود.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین بر پاک‌سازی دهانه پل‌ها و کانال‌ها توسط شهرداری‌ها و ایمن‌سازی تجهیزات توسط کشاورزان تأکید کرد و افزود: رعایت هشدار‌ها و همکاری مردم نقش مهمی در پیشگیری از خسارات احتمالی خواهد داشت.

این سامانه بارشی به‌ویژه مناطق غربی و مرکزی استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

