باشگاه خبرنگاران جوان - استقلال پس از جذب ستاره‌های فوتبال مانند منیر الحدادی و یاسر آسانی و همچنین فوق‌ستاره کشتی جهان، حسن یزدانی در رشته کشتی، حالا در بسکتبال نیز دست به صید بزرگی زد و بزرگ‌ترین بسکتبالیست تاریخ ایران، حامد حدادی را به خدمت گرفت.

حدادی که طی چند هفته اخیر در تمرینات تیم بسکتبال استقلال حضور داشته و برای رسیدن به آمادگی کامل تلاش کرده بود، پس از مذاکرات فشرده با مدیران باشگاه به توافق رسید و قرارداد همکاری خود را با استقلال به امضا رساند.

وی امروز (یکشنبه) با علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال دیدار و قرارداد خود را به صورت رسمی امضا خواهد کرد.

قرارداد حدادی تا پایان فصل جاری لیگ بسکتبال اعتبار دارد.

باشگاه استقلال تهران در رشته بسکتبال با امضای قرارداد رسمی با حامد حدادی، ستاره و پرافتخار بسکتبال ایران، بزرگ‌ترین انتقال تاریخ بسکتبال ایران را به ثبت رساند.

منبع: ایرنا