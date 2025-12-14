باشگاه خبرنگاران جوان- معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کرمان اعلام کرد: دستگاه‌های اجرایی استان اقلام و خدمات پیش‌بینی‌شده برای مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی را تأمین کرده‌اند و تمهیدات پشتیبانی و اسکان زائران تا این مرحله بدون مشکل پیش رفته است.

مرضیه مهدوی یکشنبه ۲۳ آذر در ششمین جلسه هماهنگی مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی گفت: برنامه‌های مرتبط با هفته مقاومت از ۱۱ تا ۱۷ دی‌ماه برگزار می‌شود و در این بازه زمانی، خدمات‌رسانی به زائران در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: خدمات اسکان و پذیرایی بر اساس ثبت‌نام انجام می‌شود؛ ثبت‌نام از پیش به مسئولان کمک می‌کند تا برآورد دقیق‌تری از شمار زائران داشته باشند.

استان کرمان پذیرای همه زائرانی است که برای شرکت در مراسم به این شهر سفر می‌کنند.

منبع:استانداری کرمان