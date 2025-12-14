باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - علی محبی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در آیین بیست و ششمین جشنواره ملی تجلیل از پژوهشگران، فناوران و آثار پژوهشی برگزیده کشور گفت: امروز در دنیا تصمیمگیریها بر پایه پژوهشهای معتبر بینالمللی انجام میشود، در حالی که ما گاهی مدیران دور هم مینشینیم و بدون اتکا به شواهد علمی تصمیم میگیریم؛ در حالی که پژوهش نشان میدهد بسیاری از مسائل نظام آموزشی، راهحلهای کمهزینه و پربازده دارند.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با اشاره به نتایج پژوهشهای جهانی در حوزه افت تحصیلی دانشآموزان افزود: برخلاف تصور رایج که سرمایهگذاریهای سنگین را عامل اصلی میدانیم، پژوهشها نشان میدهد دو عامل اساسی و کمهزینه، یعنی نقش والدین در دوره ابتدایی و میزان علاقهمندی به مطالعه، بیشترین تأثیر را دارند.
محبی گفت: در حوزه زمان آموزش نیز، کشور ما جزو نخستین کشورهایی است که آموزش را تعطیل میکند، در حالی که در بسیاری از کشورها دانشگاهها و مدارس آخرین بخشهایی هستند که تعطیل میشوند. کاهش زمان آموزش یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت یادگیری است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با بیان اینکه کشور همواره در حال رشد بوده است، تصریح کرد: آنچه باعث شده این رشد کمتر دیده شود، سرعت رشد بالاتر کشورهای رقیب است. بنابراین مقایسه نسبی نشان میدهد که نیازمند جهشهای مبتنی بر پژوهش هستیم.
محبی با اشاره به سند راهبردی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: تمامی فعالیتهای پژوهشگاه بر اساس این سند و با چشمانداز برنامه هفتم توسعه انجام میشود و مأموریت ما حرکت از یک مؤسسه پژوهشی عمومی به یک مرکز پژوهشی تخصصی است. دستاورد این رویکرد، شناسایی علمی مسائل نظام تعلیم و تربیت و انجام پژوهشهای مسئلهمحور است.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی کشور خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۹ مؤسسه علمی برتر با پژوهشگاه همکاری دارند و ما تلاش میکنیم در کوتاهترین زمان ممکن، پژوهشهای مورد نیاز وزیر آموزش و پرورش را ارائه دهیم تا مشخص شود در مسیر سیاستها کجا هستیم و چه اصلاحاتی لازم است.
او با اشاره به گلایه برخی استانها درباره نبود سامانه بارگذاری پژوهشها گفت: این سامانه مستقر شده و بهزودی در سطح استانها نیز فعال خواهد شد تا همه بتوانند از نتایج پژوهشها استفاده کنند.
محبی همچنین از رشد مشارکت معلمان در فعالیتهای پژوهشی خبر داد و گفت: تعداد معلمان پژوهنده از ۵۳ هزار نفر در سال ۱۴۰۱ به ۷۸ هزار و ۶۴۹ نفر در سال جاری رسیده است، هرچند این میزان کافی نیست. طبق تأکید وزیر آموزش و پرورش، باید حداقل ۳۰ درصد معلمان، پژوهنده باشند که برای تحقق آن باید به بیش از ۲۰۰ هزار نفر برسیم.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در پایان با قدردانی از وزیر آموزش و پرورش، مدیران کل استانها، معاونان پژوهشی، گروههای تحقیق و همکاران پژوهشگاه تصریح کرد: سرمایه اصلی پژوهشگاه، نیروی انسانی متعهد، فعال و باانگیزه آن است که بسیاری از ناممکنهای علمی و سازمانی را ممکن میکنند. امیدواریم به نقطهای برسیم که بدون تحقیق، تفکر و پژوهش، نه سخنی بگوییم و نه تصمیمی بگیریم.