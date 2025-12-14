باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی چمران در حاشیه سیصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز یک فوریت طرح الزام شهرداری برای ارائه لایحه‌ای با محور نفوذپذیر شدن زمین، اظهار کرد: آب‌های سطحی هیچ جایی برای نفوذ به زمین ندارند؛ بنابراین از منابع زیرزمینی کاسته می‌شود و نتیجه آن فرونشست خواهد بود. باید ببینیم شهرداری چه تمهیداتی را در این خصوص می‌اندیشد.

وی افزود: برگزاری مجمع عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی نیز با توجه به تغییراتی که باید در اساسنامه لحاظ شود، برگزار خواهد شد.

چمران در خصوص کرایه تاکسی در تهران پس از گرانی بنزین، یادآور شد: هیچ ضرورتی بر افزایش نرخ تاکسی نیست. رانندگان تاکسی با نرخ معمولی بنزین را دریافت می‌کنند و اگر قرار باشد نرخ دوباره افزایش یابد، درست نیست. قطعا و یقینا شورا باید نرخ در نظر بگیرد.

وی ادامه داد: امتیازاتی برای تاکسی‌های اینترنتی در نظر گرفته‌اند، اما مدیر آن مشخص نیست. هرکسی از شهرستان نمی‌تواند به تهران بیاید و راننده شود. حمل و نقل عمومی که تاکسی هم جزئی از آن است باید زیر نظر شهرداری آن باشد. در غیر از این صورت شرایط همین بلبشویی است که می‌بینید.

رئیس شورای شهر تهران در مورد همکاری دولت و شهرداری برای توسعه حمل و نقل عمومی بر اساس سخنان سخنگوی دولت، تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که رانندگان تاکسی‌ها و سواری‌ها به سمت دوگانه‌سوز کردن خودروی خود بروند. با این شرایط یارانه‌ای که برای بنزین در نظر گرفته می‌شود، کاسته خواهد شد و از سویی هزینه‌های دولت و آلودگی هوا نیز کاهش می‌یابد.

وی ادامه داد: در گذشته ۸۲.۵ درصد سهم توسعه حمل و نقل عمومی را دولت می‌داد که به ۸۰ درصد رسید. ما به همین ۸۰ درصد هم راضی بودیم، اما اتوبوسی به ما و دیگر شهر‌ها تحویل ندادند یا تعداد کم بود. ما از همکاری دولت در این زمینه استقبال می‌کنیم.

چمران درخصوص وضعیت فرونشست در پایتخت، خاطرنشان کرد: وقتی طرح خاصی وجود ندارد، تنها در مورد آن صحبت می‌کنند. وزارت راه و شهرسازی اجرایی نیست و به تصویب مصوبات می‌پردازد و شهرداری‌ها طرح‌ها را اجرایی می‌کنند. فرونشست منطقه ۱۸ مربوط به امروز نیست و سال‌ها وجود داشته است. در سال‌های قبل در برخی موارد فضا‌هایی را به دلیل وجود فرونشست تخلیه کردیم.

وی با اشاره به اجرای طرح خانه‌ریز شهرداری تهران، گفت: ما یکبار فروش متری را تجربه کردیم که عملی شد. اگر کسی هم در بازار خریدار نبود، شهرداری از آنها خانه‌ها را می‌خرید و سهم آنها را می‌پرداخت. این طرح همچون فروش ملک به کارکنان است. تمام این موارد عملی است؛ به شرطی که اقدام شود.