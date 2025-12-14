معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به کاهش موارد مثبت ابتلا به آنفلوانزا در قم گفت: با این روند کاهش ابتلا، استان قم از هفته آینده از اوج بار ابتلا به بیماری آنفولانزا عبور می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان -دکتر سیامک محبی در جلسه ستاد بحران استان قم در گزارشی از وضعیت بیماری آنفلوانزا در استان قم گفت: در آبان ماه استان قم با طغیان آنفلوانزا روبه رو شد ودر استان در این ماه با افزایش موارد ابتلا به آنفلولانزا روبه رو بودیم. 

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم  بر رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی برای جلوگیری از شدت ابتلا در استان قم تاکید کرد و افزود: در استان شاهد کاهش موارد ابتلا هستیم، اما پیش بینی می‌شود که در دی ماه و با شدت کمتر در بهمن ماه دوباره با طغیان آنفلوانزا در استان مواجه شویم. 

 محبی اضافه کرد: در حال حاضر از اوج بیماری آنفلوانزا در استان عبور کرده‌ایم و در زمان نزول بیماری هستیم.

او ادامه داد: استان قم در روز‌های انتهایی آبان ماه در قله ابتلا به آنفلوانزا بود و مدارس استان کانون این بیماری بودند.

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قم افزود: موارد ابتلا در آبان ماه و زمان اوج آنفلوانزا در قم ۴۸ درصد بود، اما در حال حاضر موارد مثبت ابتلا به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یافته است و پیش بینی می‌کنیم از هفته آینده استان قم از اوج ابتلای بیماری آنفولانزا خارج شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم بیان کرد: باید از آموزش و پرورش استان تشکر کرد که با همراهی و هماهنگی انان توانستیم طغیان آنفلوانزا را در مدارس و استان مدیریت کنیم.
منبع:دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی قم ، آنفولانزا
