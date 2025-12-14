گزارشگر فوتبال با ادعای اینکه افراد پاک فوتبالیست نمی‌شوند در فضای مجازی جنجال ساز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جواد خیابانی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی در بخش کوتاهی از صحبت هایش مدعی شد «افراد پاک فوتبالیست نمی‌شوند». البته خیابانی در این مورد توضیحات مبسوط تری داد که شاید به نوعی ماجرا را تلطیف کند، اما نبه نظر می‌رسد این توضیحات باز هم برخی از اهالی فوتبال را قانع نکرد و همین موضوع باعث شد واکنش‌ها به این ادعا شدت بگیرد و در فضای مجازی برخی از فوتبالیست‌ها پاسخ خیابانی را بدهند.
محمد عباس زاده در اینباره در فضای مجازی نوشت:

 

پست محمد عباس زاده

همچنین جواد کاظمیان هم در این مورد نوشته است:

جواد کاظمیان

رضا جباری نیز به ادعای جواد خیابانی پاسخ داد:

رضا جباری

برچسب ها: گزارشگر فوتبال ، مجری ورزشی
خبرهای مرتبط
عنایتی: توصیه می‌کنم هر چه می‌خواهید بشوید، فقط جواد خیابانی نشوید
ایمان دادخواه گزارشگر فوتبال درگذشت
خداحافظی جواد خیابانی از دنیای ورزش + فیلم
ماجرای ورود جواد خیابانی به عرصه گزارشگری + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۱۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
البته بغیر از تعداد بسیار بسیار معدود کاملا حق با خیابانیه.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
جمع کنیدبابادعوای زرگری تون رو مردم آنقدر بدبختی دارن که حوصله مزخرفات شماروندارن
۰
۱
پاسخ دادن
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۱۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
الحق که راست گفتی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
اگه گفته بود « بعضی ها» این اتفاق نمی افتاد چون واقعا همه اینطور نیستند، یکی شون همین آقای وحید بسیار محترم و متشخص که البته ادامه کارش تو این فوتبال ممکن نشد و یا آقای اخلاق فوتبال که مربی بسیار با سواد و مودب هستند و ...
۳
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
خیابانی قبول دارم
۶
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
الکی کسی گنده کردن همینه
۲۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
این خیابونی دیگه تاریخ مصرفش گذشته
روی جوونترها سرمایه گذاری کنید
۲۷
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
راست گفته دیگه
نمونش خداداد عزیزی همین دو روز پیش
۵
۴۱
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۳:۱۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
کاملا درست میگه. قبلا بازرسی جلوی این زد و بندها را می گرفت. الان بازرسی هم با شراکت مدیر عاملان و اعضای هیئت مدیره کار می کنند و مبالغ قراردادها زیاد میشه. کمیته انضباطی هم جریمه را از دو میلیارد شروع میکنه. واقعا جالب شده است. دقیقا خیابانی درست می گوید.
۳
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۳:۰۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
عمو جواد واقعا که حرف حقی زدی دمت گرم حال کرم....کاشکی از امسال شما زیاد بودن تا این واقعیت ها را میگفتن
۷
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
هر چه مفت خوره فوتبالیسته هر چه مالیات من کارگر باید بدن به خودرو سازها فوتبال بازها .بله مگه چکار میکنند چرا بچه های کشتی و دیگران که این همه مدال برای مملکت آوردن و افتخار آفرین شدند مثل فوتبالی ها
این همه بهشون رسیدگی نمیشه.چند ساله این فوتبال چه افتخاری برای مملکت داشته
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
همه جا فساد هست ولی نتیجه خیلی مهمتره
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
احسان
۱۳:۰۰ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
کاملا حرف درستی زدی آقای خیابانی، چرا باید حقوق کارمند و کارگر اینقد افتضاح باشه ولی یه فوتبالیست که اصن فوتبالم حالیشون نیست برای یه فصل چند ده میلیارد تومن از بیت المال بگیره
۳
۴۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
کاملاً حرف درست زده.
۳
۵۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
سلام جواد خیابانی مشابه خداداد عزیزی منتها فرقشون اینه خداداد ادعای باسواد بودن نداره!
۲۷
۱۰
پاسخ دادن
۱۲
باید در قراردادم با پرسپولیس، بندی اضافه می‌کردم/ نیاز داریم قدرت تمام کنندگی را بهتر کنیم
پیروانی: رفیعی برای دعوا به سمت نیمکت آلومینیوم نرفت
پیروزی منچسترسیتی و شکست سنگین تاتنهام/ استون ویلا رتبه سوم را حفظ کرد + فیلم
اودینزه ۱ - ۰ ناپولی/ شاگردان کونته هدیه میلان را پس فرستادند
بیفوما: آرزو می‌کنم گل‌های زیادی برای پرسپولیس بزنم
جنوا ۱-۲ اینتر/ نراتزوری به صدر جدول رسید + فیلم
بایرن مونیخ ۲ - ۲ ماینتس/ فرار باوارایی‌ها از شکست خانگی مقابل قعرنشین+ فیلم
آخرین اخبار
بایرن مونیخ ۲ - ۲ ماینتس/ فرار باوارایی‌ها از شکست خانگی مقابل قعرنشین+ فیلم
جنوا ۱-۲ اینتر/ نراتزوری به صدر جدول رسید + فیلم
پیروانی: رفیعی برای دعوا به سمت نیمکت آلومینیوم نرفت
اودینزه ۱ - ۰ ناپولی/ شاگردان کونته هدیه میلان را پس فرستادند
بیفوما: آرزو می‌کنم گل‌های زیادی برای پرسپولیس بزنم
پیروزی منچسترسیتی و شکست سنگین تاتنهام/ استون ویلا رتبه سوم را حفظ کرد + فیلم
باید در قراردادم با پرسپولیس، بندی اضافه می‌کردم/ نیاز داریم قدرت تمام کنندگی را بهتر کنیم
میلان ۲-۲ ساسولو/ شاگردان آلگری صدر جدول را به رقبا تعارف کردند + فیلم
تراکتور ۲ - ۱ پیکان/ پرشور‌ها پس از ۲ تساوی بدون گل رنگ برد را دیدند + فیلم
سرخپوشان با تک گل بیفوما دوباره صدرنشین شدند
توضیحات سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره جلسه با قلعه‌نویی و بازی‌های تدارکاتی تیم ملی
شریف‌نقابی سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان پاکستان شد
پاداش طلای جهانی به سهرابی اهدا شد
ثریا آقایی و بازتعریف دیپلماسی ورزشی ایران
عنایتی: توصیه می‌کنم هر چه می‌خواهید بشوید، فقط جواد خیابانی نشوید
پیروزی الهلال مقابل حریف استقلال
یاغی جدید استقلالی ماند
تیم اسکواش ایران بین ۱۱ تیم دهم جهان شد
هشدار عضو IOC به طالبان: پذیرش جهانی در گرو احترام به حقوق زنان ورزشکار است
درخشش اسماعیل‌نژاد مانع باخت تیمش در ترکیه نشد
دبیر: یک مدیر باید محکم بایستد و برای خدا کار کند
حامد حدادی استقلالی شد
پیام دنیامالی به کاروان «فرزندان ایران، سفیران پیروزی»
اعزام تیم‌های ملی اسکیت رولبال به جام جهانی امارات
حمودی: استقلال کار آسانی مقابل خیبر دارد
بازی‌های پاراآسیایی جوانان؛ درخشش «فرزندان ایران» با رکورد تاریخی ۲۶۲ مدال
خیابانی جنجال به پا کرد/ حمله فوتبالی‌ها به جواد!
بمب نقل‌وانتقالات بسکتبال ایران؛ حامد حدادی استقلالی شد
پایان رقابت‌های روز نخست مارپیچ بزرگ با حضور نمایندگان کشورمان
دوستان به جای حاشیه سازی به فدراسیون فعلی خودشان بپردازند