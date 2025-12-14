سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر رسیدگی سریع و مستمر به تخلفات بازار شب یلدا اعلام کرد: گشت‌های مشترک تعزیرات با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان - یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، با اشاره به رسیدگی به تخلفات بازار شب یلدا گفت: تخلفات این ایام به‌صورت مستمر در حال رسیدگی است و سازمان تعزیرات در کنار سایر دستگاه‌های دارای وظیفه نظارتی، گشت‌های مشترک و هماهنگ را در دستور کار دارد.

وی در یک برنامه تلویزیونی افزود: مرجع رسیدگی به این تخلفات، سازمان تعزیرات حکومتی است و ما با هماهنگی دیگر دستگاه‌های نظارتی، فرآیند رسیدگی را با جدیت دنبال می‌کنیم. به‌عنوان نمونه، هفته گذشته در خصوص موضوع لبنیات و مرجع تولید، گشت مشترکی از یکی از کارخانه‌های بزرگ لبنی با حضور معاون مرتبط سازمان تعزیرات و مدیران‌کل ذی‌ربط برگزار شد که نتایج و تصمیمات خوبی نیز در این زمینه اتخاذ شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره وضعیت بازار روغن نیز اظهار کرد: طبق اطلاعات موجود، در این حوزه نیز به‌زودی اتفاقات مثبتی رقم خواهد خورد و ساماندهی مناسبی انجام می‌شود.

رایگانی با تأکید بر اینکه نمی‌توان انتظار داشت یک سازمان به‌تنهایی پاسخگوی همه اتفاقات بازار باشد، تصریح کرد: آنچه در سازمان تعزیرات انجام می‌شود، رسیدگی مستمر و با سرعت بالا به پرونده‌های صنفی و قاچاق است که با جدیت در حال پیگیری است.

وی در پایان با اشاره به تشدید نظارت‌ها در ماه‌های پایانی سال خاطرنشان کرد: علاوه بر اجرای طرح ویژه شب یلدا، در فصل چهارم سال و با افزایش خرید‌های مردم و حرکت بازار به سمت خرید‌های شب عید، گشت‌های نظارتی سازمان تعزیرات دوچندان خواهد شد تا بتوانیم بازار این ایام را به‌خوبی کنترل کنیم.

منبع: مهر

