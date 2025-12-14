باشگاه خبرنگاران جوان - مدتی پیش اعلام شد پلاکهای فک شده که بعد از مدتی برای خودروهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرند؛ دارای جریمه هستند و عدهای از دریافت کنندگان این پلاکها مدعی بودند که پلاک مورد نظر، دارای جریمه بوده و آنها مجبور به پرداخت جریمه فرد دیگری شدهاند؛ این درحالیست که پلیس راهور فراجا اعلام میکند این پلاکها هیچ جریمهای ندارند.
سرهنگ منصور زمانی نژاد در توضیح بیشتر گفت: همه پلاکهایی که از خودروها به هر دلیلی فک میشوند، از تاریخ فک پلاک به مدت یک سال در مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهور نگهداری میشوند.
وی افزود: به این خاطر که ممکن است راننده مجددا برای خورویی دیگر، همین پلاک فک شده را طلب کند.
رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور فراجا ادامه داد: بعد از یک سال، اگر کسی سراغ این پلاک فک شده نیامد، این پلاکها احیا میشوند؛ یعنی پلاک فک شده به خودروی دیگر نصب میشود و مجددا وارد چرخه ترافیکی میشود.
زمانی نژاد در پاسخ به این سوال که ممکن است این پلاکهای فک شده، جریمه داشته باشند یا خیر؟ گفت: این مسئله ممکن نیست؛ زیرا در زمان فک پلاک، تمام هزینههای آن شامل جریمه تخلفات، عوارض شهرداری و طرح ترافیک باید تسویه شود تا فک پلاک صورت گیرد. همچنین پلاک یک سال در مرکز نگهداری میشود و زمانیکه مطمئن باشیم پلاک به اصطلاح تمیز شده است، به خودروی دیگری واگذار میشود.
وی افزود: ممکن است در گذشته رانندهای پلاکی دریافت کرده که جریمه داشته است که در این صورت افراد باید به شهرداری و مراکز تعویض پلاک مراجعه کرده و پلیس، دیون قبلی را از این پلاک حذف کرده و به کد ملی راننده قبلی اضافه خواهند کرد.
منبع: ایسنا