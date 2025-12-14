«حدید-۱۱۰» چشم‌انداز نبرد پهپادی در منطقه و منازعات را متحول کرده و به گزینه‌ای جذاب برای روسیه تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال به‌کارگیری یک مهمات سرگردان با جت‌پیشران جدید با قابلیت کاهش شناسایی راداری به نام «حدید-۱۱۰» است؛ پهپادی که می‌تواند برای روسیه نیز جالب توجه باشد. این پهپاد که نخستین بار در اوایل سال ۲۰۲۵ رونمایی شد و سپس در رزمایش‌های تابستانی به کار گرفته شد، گامی قابل توجه در توانمندی‌های پهپادی انتحاری ایران محسوب می‌شود.

ویژگی‌های کلیدی پهپاد حدید-۱۱۰
یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده پهپادحدید-۱۱۰، موتور جت آن است که به پهپاد اجازه می‌دهد تا به سرعت ۵۱۰ کیلومتر بر ساعت دست یابد. این قابلیت، در ترکیب با بدنه‌ای با طراحی ویژه برای کاهش سطح مقطع راداری، شناسایی توسط سامانه‌های راداری متعارف را به‌طور چشمگیری دشوار کرده و زمان واکنش در دسترس دفاع‌های هوایی را کوتاه می‌کند.

پرتاب پهپاد با استفاده از یک تقویت‌کننده سوخت جامد انجام می‌شود که پیش از احتراق موتور جت اصلی، آن را به سرعت و ارتفاع مورد نیاز می‌رساند. این روش پرتاب، امکان استقرار سریع را فراهم می‌کند ضمن‌آنکه اندازه جمع‌وجور و کارایی آیرودینامیکی پهپاد را در طول پرواز کروز حفظ می‌کند.

قابلیت‌های عملیاتی
علیرغم ابعاد نسبتاً کوچک، پهپاد حدید-۱۱۰ یک کلاهک ۳۰ کیلوگرمی حمل کرده و برد ضربه‌ای اعلام‌شده آن تا ۳۵۰ کیلومتر است. نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین اعلام کرده حداکثر ارتفاع عملیاتی آن بیش از ۹۰۰۰ متر است  که پهپاد را کاملاً خارج از دسترس گروه‌های آتش متحرک، توپخانه ضدهوایی و اکثر سامانه‌های دفاع هوایی کوتاه‌برد قرار می‌دهد.

در چنین ارتفاعاتی، رهگیری به چالشی جدی تبدیل می‌شود. اکثر رهگیر‌های پهپادی تنها تا حدود ۵ کیلومتر به‌طور مؤثر عمل می‌کنند و تنها شمار محدودی از پهپاد‌های رهگیر FPV قادر به رسیدن به ارتفاع ۹ کیلومتر هستند، چه برسد به تعقیب هدفی که با سرعت‌های جت حرکت می‌کند. در نتیجه، درگیر شدن با پهپاد حدید-۱۱۰ به احتمال زیاد نیازمند هواپیما‌های جنگنده، سامانه‌های موشکی سطح-به-هوای بلندبرد یا پهپاد‌های رهگیر بزرگ‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود.

اهمیت برای روسیه
این ترکیب از سرعت، ارتفاع، قابلیت مشاهده‌پذیری کاهش‌یافته و کلاهک نسبتاً سنگین، سامانه حدید-۱۱۰ را در رده پهپاد‌های «انتحاری میانه» قرار می‌دهد؛ حوزه‌ای که روسیه در حال حاضر با شکاف قابل توجهی در توانمندی مواجه است. برای جبران این کمبود، نیرو‌های روسی اخیراً مهمات سرگردان «شاهد-۱۰۷» را نیز که منشأ ایرانی دارد، تهیه کرده‌اند.

با این حال، هنگام مقایسه دو سامانه، حدید-۱۱۰ مزایای عملکردی آشکاری ارائه می‌دهد. پهپاد شاهد-۱۰۷ از موتور احتراق داخلی استفاده می‌کند، حداکثر سرعت پایین‌تری در حدود ۱۸۰ کیلومتر بر ساعت دارد، برد کوتاه‌تر تا ۳۰۰ کیلومتر و کلاهکی با وزن تقریبی ۱۵ کیلوگرم حمل می‌کند — یعنی نصف وزن کلاهک حدید-۱۱۰. هرچند پهپاد جت‌پیشران قطعاً گران‌تر خواهد بود، اما اثربخشی رزمی آن به‌طور قابل توجهی بالاتر است.

علاوه بر این، سامانه‌های این رده می‌توانند از نظر تئوری با آنتن‌های ارتباطی مبتنی بر رله یا مودم‌های شبکه‌های توری مجهز شوند و امکان کنترل زمان واقعی را به جای عملکرد کاملاً خودمختار فراهم آورند. در صورت انتقال یا سازگاری برای استفاده روسیه، سامانه حدید-۱۱۰ می‌تواند به‌طور قابل توجهی برنامه‌ریزی دفاع هوایی را پیچیده‌تر کرده و بعد تکنولوژیک جنگ پهپادی بلندبرد را بیشتر تشدید کند.

منبع: دیفنس اکسپرس

تبادل نظر
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
مرحبا به دانشمندان عزیز ایرانمان درود بر نیروهای مسلح کشورمان
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۰ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
باید دید و بررسی کرد که زمان جنگ روسیه چکاری برای ما انجام داده روسها از دیرباز قابل اعتماد نبودن
۷
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۳ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
بزرگترین حماقت روسیه در سوریه اتفاق افتاد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
کمک کردن یا نکردن روسیه محل تردید و بحث است اما آنچه مسلم است دشمنی آمریکا و حمله نظامی آن به ایران است .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۰ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
حتما سلاح مخفی دیگری هم هست این جدید 101را رونمایی میکنند باید برای غافلگیری چیزی داشته باشیم
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
روسیه قابل اعتماد نیست
۶
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
و آمریکا و اسرائیل دشمن مسلم و حتمی ایران عزیز هستند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
مگه میخواهیم اسراری را با او درمیان بگذاریم که میگید قابل اعتماد نیست؟ما و روسیه الان در نبرد با جبهه غربی و ناتو هستیم تا میتوانیم باید هوای همدیگر را داشته باشیم.ادامه جنگ روسیه با ناتو بنفع ما و باعث مشغول شدن توان ناتو در مقابل روسیه خواهد بود و توان آنها را برای حمایت از اسراییل که دشمن ماست می کاهد.پس تا میتوانیم باید روسیه را تجهیز کنیم همچنانکه او نیز دارد ما را تجهیز می کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
یعنی دغدغه شماها رو نگاه به خدا از هفت دولت آزادید
۴
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
این پهپاد را به روسیه نفروشید چون ممکن هست بر علیه غیرنظامیان و زیر ساخت‌های غیر نظامی استفاده کند.
۵
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۴ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
به هرکی پول بده و علیه ناتو و اسرائیل استفاده کنه میفروشیم.
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
ناشناس
۱۵:۴۶ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
شکارچی پهپاد بسازید ،در اسمان و از زمین و دریا ،چیزی که حداقل بتواند با ۵۰ تا درگیر شود و همزمان از خود هم دفاع کند ،
۲
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مصیب
۱۴:۵۴ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
خواهشن به مسولین بگید باز مفت ندن این یکی رو مثل شاهد ۱۱۰ اول خط تولید سوخو ۳۵ بلکه بالاتر ۵۷ رو با سامانه اس ۵۰۰ رو بگیرید بعد این پهپاد رو تحویل بدید مثل قبل نشه .سرتون رو با ۴۸ فروند سوخو ۳۵ اونم تازه فول نه چند رده پایین تر به شما بعد از ۳ سال بخواد تحویل بده
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
بگذارید تکنولوژی سوخو های جدید را در اختیار ما بگذارد بعداً پهباد جدید بدهید
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
نظامیان عزیز شما افتخار ما هستین.
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۴:۴۳ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
روسیه اگر خواست بعد از تحویل حداقل ۵۰ تا سوخو ۳۵ در ازای کلی پول وشاهد که برده و بعد از اینکه بخش‌هایی از تکنولوژی سوخو ۳۵ به ایران تحویل داد میتونه این پهپاد ببره در غیر این صورت حماقت است تحویلش پوتین گفت ما به فکر ۲ میلیون روس صهیون هم هستیم گرفتید چی شد؟ موتور روس‌ها خوب بلدن ازشون بپرسین حتی از آمریکا هم پاش بیافته سرترن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۳ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
سپاه یعنی ایرانی متعهدوباهوش و خالصانه برای و اسلام وانقلاب کار کردن آفرین بر همه ایرانیانی که این خصوصیتی را دارن
۱۰
۶۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۲ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
احسنت
۹
۶۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
هروقت روسیه سوخو های مارو تحویل داد بهش پهباد بدید. نکنه بهشون بدید بعد مثل امریکا هی ها از رو پهباد ما که تو سوریه بدستشون رسید شاهد136کپی بزنند.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۳ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
فعلا مشکل کشور کنترل تورم .
موشک وهیچ چیز نان سفره مردم نمیشه
۸
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۳ ۲۳ آذر ۱۴۰۴
هر چیز سر جای خودش .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۳ ۲۴ آذر ۱۴۰۴
اگه موشک نباشه مردم میتونن نون راحت بخورن؟نه واقعاا میتونن؟ اگه موشک نباشه برا ما زندگی نمیزارن که نون هم داشته باشیم، کاکو.
۱۲
