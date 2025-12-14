رویداد «از سفر تا سَمَن» با هدف توانمندسازی جوانان و توسعه مشارکت‌های اجتماعی، به همت معاونت امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان یزد برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - رویداد «از سفر تا سَمَن»در چارچوب سیاست‌های تحولی حوزه جوانان و با تمرکز بر آموزش، تجربه‌محوری و افزایش مشارکت اجتماعی طراحی شده است.

 دهقان، معاون امور جوانان، با اشاره به رویکرد اثرمحور این برنامه گفت: رویداد "از سفر تا سَمَن" در سه محور تربیت کنشگران اجتماعی، گردشگری فرهنگی، علمی و صنعتی، و رویداد اثر اجرا می‌شود و تلاش دارد زمینه نقش‌آفرینی فعال جوانان در حل مسائل اجتماعی را فراهم کند.

وی افزود: در این رویداد، جوانان ضمن آشنایی با سازمان‌های مردم نهاد و چگونگی ثبت و صدور مجوز سمن جوانان و همچنین آشنایی با ظرفیت‌های فرهنگی و بومی، مهارت‌های لازم برای تبدیل تجربه و آموزش به خروجی و اثر ملموس اجتماعی را کسب خواهند کرد.

معاون امور جوانان همچنین ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رویداد، گامی مؤثر در جهت تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش مسئولیت‌پذیری و حمایت از ایده‌های نوآورانه و مشارکت جوانان باشد.

وی در پایان از همکاری نهادها، سازمان‌های مردم نهاد جوانان و دستگاه‌های همکار در اجرای این برنامه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که نتایج این رویداد، زمینه‌ساز تقویت هویت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی جوانان شود.

برچسب ها: شهرتاریخی یزد ، میراث فرهنگی یزد ، بناهای تاریخی یزد
خبرهای مرتبط
مدیرکل میراث فرهنگی یزد خبر داد؛
اسکان مسافران نوروزی فقط در اقامتگاه‌های گردشگری دارای مجوز
مديركل ميراث فرهنگی استان يزد:
حفظ بناهای تاریخی یزد نیازمند اعتبار است/ بسیاری از بناها در معرض خطر
توسعه پایدار، دستاورد مهم ثبت جهانی یزد
شهرستان خاتم آماده میزبانی از مسافران نوروزی
آغاز لیگ برتر اسکواش کشور از بهمن
سلامت روحی و روانی بیشتر با ورزش هوازی
جامعه سالم و بانشاط همیشه نیاز به ورزش دارد
طناب بزنید تا وزن متعادلی داشته باشید
ورزش منظم و اصولی، درمان قطعی کمردرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آماده باش دستگاه‌های استان یزد در پی صدور هشدار هواشناسی بارندگی
آخرین اخبار
آماده باش دستگاه‌های استان یزد در پی صدور هشدار هواشناسی بارندگی
جشنواره زردک خرانق، نماد همدلی مردم و معرفی ظرفیت‌های روستایی
برگزاری رویداد از سفر تا سَمَن با هدف توانمندسازی جوانان و توسعه در یزد
هنرمندان یزدی مایه افتخار استان هستند/ سرمایه‌گذاری در حوزه هنر باعث پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود