باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی - رویداد «از سفر تا سَمَن»در چارچوب سیاست‌های تحولی حوزه جوانان و با تمرکز بر آموزش، تجربه‌محوری و افزایش مشارکت اجتماعی طراحی شده است.

دهقان، معاون امور جوانان، با اشاره به رویکرد اثرمحور این برنامه گفت: رویداد "از سفر تا سَمَن" در سه محور تربیت کنشگران اجتماعی، گردشگری فرهنگی، علمی و صنعتی، و رویداد اثر اجرا می‌شود و تلاش دارد زمینه نقش‌آفرینی فعال جوانان در حل مسائل اجتماعی را فراهم کند.

وی افزود: در این رویداد، جوانان ضمن آشنایی با سازمان‌های مردم نهاد و چگونگی ثبت و صدور مجوز سمن جوانان و همچنین آشنایی با ظرفیت‌های فرهنگی و بومی، مهارت‌های لازم برای تبدیل تجربه و آموزش به خروجی و اثر ملموس اجتماعی را کسب خواهند کرد.

معاون امور جوانان همچنین ابراز امیدواری کرد که برگزاری این رویداد، گامی مؤثر در جهت تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش مسئولیت‌پذیری و حمایت از ایده‌های نوآورانه و مشارکت جوانان باشد.

وی در پایان از همکاری نهادها، سازمان‌های مردم نهاد جوانان و دستگاه‌های همکار در اجرای این برنامه قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که نتایج این رویداد، زمینه‌ساز تقویت هویت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی جوانان شود.