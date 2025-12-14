مدیرکل توسعه شبکه انتقال توانیر افزایش ظرفیت پست‌های انتقال به میزان ۱۱ هزار و ۳۴۰ مگاولت آمپر و احداث ۲ هزار و ۳۶۹ کیلومتر خط انتقال را از جمله طرح‌های گذر از تابستان عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه شبکه انتقال توانیر تعداد طرح‌های حیاتی برای گذر از اوج بار تابستان آینده را ۱۶۴ طرح شامل ۱۰۸ طرح جدید و ۵۶ طرح باقی‌مانده از سال گذشته عنوان کرد که در مجموع ۱۴ طرح در حوزه بهبود شبکه، ۸۲ طرح افزایش ظرفیت پست‌های برق به میزان ۱۱ هزار و ۳۴۰ مگاولت آمپر و ۶۸ طرح احداث خطوط انتقال به طول ۲۳۶۹ کیلومتر مدار را شامل می‌شود.

هاشم علیپور با اشاره به پیگیری مستمر گزارش‌های این حوزه و دریافت هفتگی عملکرد شرکت‌های برق منطقه‌ای از طریق سامانه سمپا، از بیش از ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی در اجرای ۴۱ طرح حیاتی شبکه انتقال برق در سال جاری خبر داد و افزود: همچنین از مجموع طرح‌های حیاتی، تاکنون ۲۸ طرح بین ۵۰ تا ۷۵ درصد، ۲۶ طرح بین ۲۵ تا ۵۰ درصد و ۶۹ طرح کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

گفتنی است تاکنون ۲ طرح از ۱۶۴ طرح حیاتی شبکه انتقال به بهره‌برداری رسیده و طبق برنامه زمان بندی، تا خرداد ۱۴۰۵ تعداد طرح‌های بهره‌برداری شده به ۱۵۱ طرح می‌رسد. 

گزارش دفتر برنامه‌ریزی و توسعه انتقال توانیر حاکی است طی ماه‌های آتی و به تدریج ۶ طرح در آذر ماه جاری، ۳ طرح در دی ماه، ۶ طرح در بهمن ماه آتی و ۱۰ طرح در فروردین سال آینده برقدار می‌شود و بیشترین حجم بهره‌برداری از طرح‌های حیاتی، طی اسفند ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ خواهد بود.

منبع: توانیر

برچسب ها: توانیر ، تولید برق ، انتقال برق
