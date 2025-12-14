باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - علی میرمیرانی، مجری برنامه «خردل» شبکه نسیم در واکنش به سبک اجرای تاک‌شوهای یوتیوب و شبکه نمایش خانگی گفت: من منتقدِ هیچ‌کدام از این برنامه‌ها نیستم. من می‌گویم آنچه را که بلد هستم، ارائه می‌کنم. دوستان دیگر هم همینطور. بنابراین، مخاطب است که برداشت خود را خواهد داشت.

او ادامه داد: گاهی شما تاک‌شویی را می‌سازید، که ۱۰ سال بعد هم به آن ارجاع می‌دهند. مثلاً در یکی فصل‌های «گفت‌وگوی تنهایی»، رامبد جوان مهمان من بود. با وجود گذشت ۱۳ سال از آن دوران، هنوز به گفت‌وگوی رامبد ارجاع داده می‌شود. من برنامه را برای وایرال شدن نمی‌سازم. برنامه می‌سازم و اگر آن برنامه زور داشته باشد، دیده می‌شود.

میرمیرانی نسبت به سبک اجرای افرادی که در حوزه طنز فعالیت می‌کنند، گفت: من هر کاری را در حد سواد خودم انجام می‌دهم. برای سایر همکارانی هم که در حوزه طنز فعالیت می‌کنند، از صمیم دل آرزوی توفیق می‌کنم. من معتقدم هرکس رزق خود را دارد. منظورم رزق به معنای پول نیست، بلکه سهمش از اعتبار و شهرت و وایرال شدن است. من به اندازه خودم رزق می‌برم. نه کسی جای مرا تنگ می‌کند، نه من جای کسی را.

این برنامه‌ساز در پاسخ به این سوال که شما در بخشی از گفت‌وگوی خود با خبرنگاران اشاره کرده‌اید که وقتی می‌بینید مهمانتان برنده از برنامه خارج شده، یعنی برنامه موفق بوده است، گفت: بله، من بسیار به این جمله باور دارم. من حدود هزار کلاکت تاک‌شو ساخته‌ام. باور دارم اگر مهمان از استودیو برنده خارج شود، برنامه من برنده است. اگر مهمان در برنامه نابود شود، یا او را به تمسخر بگیرم، برنامه من هم نابود خواهد شد.