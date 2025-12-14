باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سیهاساک فوانگکتکو، وزیر امور خارجه تایلند میگوید تلاشهای اخیر ترامپ برای آتشبس مبتنی بر اطلاعات «تحریفشده» است.
او در اظهاراتی تلویزیونی با اشاره به ادعای ترامپ مبنی بر توافق تایلند و کامبوج برای توقف جنگ گفت: «ما نگران هستیم، زیرا برخی از نکات موجود در توییت او، از نظر ما، درک دقیقی از وضعیت را نشان نمیدهد.»
وی افزود: «برخی از این نکات با واقعیتها سازگار نیستند. شاید منبع اطلاعات رئیسجمهور ترامپ عمداً واقعیتها را تحریف کرده باشد.»
اوایل این هفته، فوانگکتکو به الجزیره گفت که در درگیری فعلی جایی برای دیپلماسی وجود ندارد و توافق صلح «باید از سوی کامبوجیها حاصل شود».
منبع: الجزیره