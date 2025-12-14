صنایع تبدیلی شیلات، موتور محرک اشتغال پایدار و امنیت غذایی در هرمزگان

باشگاه خبرنگاران جوان ؛محسن یکتاپور روز یکشنبه در جریان بازدید از واحدهای عمل‌آوری و بسته‌بندی آبزیان شهرستان سیریک در شرق هرمزگان، که با همراهی رضا راونگی‌نژاد مدیر جهادکشاورزی این شهرستان انجام شد، اظهار کرد: توسعه صنایع تبدیلی شیلات نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده محصولات دریایی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های ساحلی استان دارد.

وی با تأکید بر حمایت سازمان جهادکشاورزی از فعالان این بخش افزود: با تسهیل فرآیندهای اداری و تقویت زیرساخت‌ها، زنجیره ارزش غذایی از مرحله تولید تا بسته‌بندی در حال تکمیل است که نتیجه آن افزایش اشتغال، رونق تولید و ارتقای معیشت جوامع محلی خواهد بود.

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با بیان اینکه صنایع تبدیلی شیلات پل ارتباطی میان ظرفیت‌های عظیم دریایی و امنیت غذایی کشور هستند، خاطرنشان کرد: توسعه این صنایع می‌تواند نقش مؤثری در پایداری تولید و تأمین نیازهای غذایی جامعه ایفا کند.

در ادامه، مدیر جهادکشاورزی شهرستان سیریک نیز گفت: هم‌اکنون پنج واحد فعال عمل‌آوری و بسته‌بندی آبزیان در این شهرستان فعالیت دارند که سالانه بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ تن مواد خام را جذب و فرآوری می‌کنند.

رضا راونگی‌نژاد افزود: ظرفیت نگهداری محصولات این واحدها در سردخانه‌های زیر صفر به ۲ هزار و ۱۳۰ تن می‌رسد و تاکنون برای بیش از ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

وی با اشاره به عملکرد این واحدها از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: میزان جذب و تولید به بیش از چهار هزار و ۴۰۰ تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۵ درصدی در بسته‌بندی انواع آبزیان را نشان می‌دهد.

منبع:جهادکشاورزی هرمزگان