صنایع تبدیلی شیلات، موتور محرک اشتغال پایدار و امنیت غذایی در هرمزگان

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با اشاره به جایگاه راهبردی صنایع تبدیلی در توسعه مناطق ساحلی گفت: صنایع تبدیلی و غذایی، پیشران اصلی تحقق اشتغال پایدار و ارتقای امنیت غذایی در استان هستند و تکمیل زنجیره ارزش آبزیان از تولید تا فرآوری و بسته‌بندی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛محسن یکتاپور روز یکشنبه در جریان بازدید از واحدهای عمل‌آوری و بسته‌بندی آبزیان شهرستان سیریک در شرق هرمزگان، که با همراهی رضا راونگی‌نژاد مدیر جهادکشاورزی این شهرستان انجام شد، اظهار کرد: توسعه صنایع تبدیلی شیلات نقش مهمی در افزایش ارزش افزوده محصولات دریایی و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های ساحلی استان دارد.

وی با تأکید بر حمایت سازمان جهادکشاورزی از فعالان این بخش افزود: با تسهیل فرآیندهای اداری و تقویت زیرساخت‌ها، زنجیره ارزش غذایی از مرحله تولید تا بسته‌بندی در حال تکمیل است که نتیجه آن افزایش اشتغال، رونق تولید و ارتقای معیشت جوامع محلی خواهد بود.

رییس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان با بیان اینکه صنایع تبدیلی شیلات پل ارتباطی میان ظرفیت‌های عظیم دریایی و امنیت غذایی کشور هستند، خاطرنشان کرد: توسعه این صنایع می‌تواند نقش مؤثری در پایداری تولید و تأمین نیازهای غذایی جامعه ایفا کند.

در ادامه، مدیر جهادکشاورزی شهرستان سیریک نیز گفت: هم‌اکنون پنج واحد فعال عمل‌آوری و بسته‌بندی آبزیان در این شهرستان فعالیت دارند که سالانه بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ تن مواد خام را جذب و فرآوری می‌کنند.

رضا راونگی‌نژاد افزود: ظرفیت نگهداری محصولات این واحدها در سردخانه‌های زیر صفر به ۲ هزار و ۱۳۰ تن می‌رسد و تاکنون برای بیش از ۵۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

وی با اشاره به عملکرد این واحدها از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: میزان جذب و تولید به بیش از چهار هزار و ۴۰۰ تن رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۵ درصدی در بسته‌بندی انواع آبزیان را نشان می‌دهد.

منبع:جهادکشاورزی هرمزگان

برچسب ها: جهادکشاورزی ، هرمزگان ، شیلات ، آبزیان
خبرهای مرتبط
توسعه تولید ماهی درقفس در ۵ سد آذربایجان‌شرقی
تولید بیش از ۱۰ هزار تن ماهی در استان اردبیل
تولید بیش از ۱۱ هزار تن انواع ماهیان گرمابی و سردآبی در اردبیل
فعالیت ۵۶۸ مزرعه تولید انواع آبزیان در لرستان
کنترل و نظارت بر عرضه آبزیان در بهبهان با احداث بازارچه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
هشدار سطح قرمز هواشناسی در هرمزگان
دستور آماده‌باش وزیر کشور به استانداران کرمان، فارس، بوشهر و هرمزگان
صنایع تبدیلی شیلات، موتور محرک اشتغال پایدار و امنیت غذایی در هرمزگان
تعویق دیدار فولاد هرمزگان و استقلال؛ میزبانی بندرعباس تغییر نمی‌کند
هشدار ناپایداری‌های جوی در مناطق دریایی هرمزگان تا پایان هفته