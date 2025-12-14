باشگاه خبرنگاران جوان- چند روز قبل مردی دوچرخه سوار که قصد داشت به پارک سرخه حصار برود، با شنیدن صدایی عجیب از میان خرابه‌ها به سمت صدا رفت و ناگهان با دختری نیمه جان مواجه شد. وی بلافاصله با اورژانس و پلیس تماس گرفت و دختر جوان به بیمارستان منتقل شد. فرانک پس از بهبودی نسبی راز جنایت سیاهی که برایش رقم خورده بود را برملا کرد و گفت: «مدتی قبل در اینستاگرام با پسری به نام وحید آشنا شدم، هنوز چند هفته‌ای نگذشته بود که پیشنهاد ازدواج داد و از من خواست به دیدار خانواده‌اش برویم. روز حادثه سوار خودروی او شدم، اما در کمال تعجب پسری دیگر هم داخل خودرو بود که گفت دوستش است و در مسیر پیاده می‌شود. ما به سمت خیابان دماوند به راه افتادیم، اما ناگهان خودرو را به جاده‌ای خلوت کشاند.»

دختر جوان ادامه داد: «وحید شوکر و چاقو بیرون آورد و به سمت من گرفت. التماس‌هایم بی‌فایده بود. او به من تعرض کرد و فیلم گرفت. بعد هم دوستش همین کار را تکرار کرد. بعد هم مرا نیمه جان در خرابه‌ها رها و تهدید کردند اگر شکایت کنم فیلم را منتشر می‌کنند.» به دنبال اظهارات دختر جوان، تحقیقات به دستور بازپرس گودرزی آغاز شد و بررسی‌ها نشان می‌داد وحید سه سال قبل نیز به همین اتهام بازداشت شده، اما از اتهامش تبرئه شده است. در ادامه وحید و دوستش بازداشت شدند. در حالی که وحید منکر اتهام خود بود دوستش به جنایت سیاه اعتراف کرد. به دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی تهران هر دو متهم بازداشت شده و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

منبع: روزنامه ایران